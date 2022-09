El International Ocean Film Tour estrena novedad. El festival de los océanos más importante de Europa añade nuevo puerto a su gira por España. El festival desembarcará por primera vez en su historia en la isla de Lanzarote.

La fecha elegida para el estreno en la isla conejera es el próximo 6 de octubre, día debut del International Ocean Film Tour en uno de los mejores escenarios de su recorrido por 12 ciudades españolas, e inigualable en sus 240 eventos en 17 países por todo el mundo: Jameos del Agua. Este entorno natural de Haría, emblemático, icónico y lleno de magia, ha sido seleccionado para el estreno de este festival para los amantes del océano, que se proyectará en las entrañas de un tubo volcánico en una puesta en escena única en el mundo.

El 100% de la recaudación del festival, que tendrá medio millar de localidades, irá destinado a dos organizaciones no gubernamentales y empresariales locales que cuidan las costas: Lanzarote Limpia Lanzarote, y el Club de Buceo Pastinaca. Ambas organizaciones son muy conocidas por sus interminables y numerosas labores de limpieza de playas y fondos marinos, que llevan a cabo durante todo el año en la isla.

El festival de divulgación medioambiental, que en este 2022 vuelve por cuarto año consecutivo a Canarias, se celebra por primera vez en la isla que vio crecer al visionario artista y defensor del medio ambiente César Manrique. La isla de Lanzarote, con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote a través de su consejería de Turismo, CACT, y la colaboración de la Reserva de la Biosfera y la Fundación César Manrique, acoge por primera vez los emocionantes 150 minutos que propone el festival, en una gala de estreno organizada por la productora canaria Kinema Producciones.

El volumen 8 del International Ocean Film Tour contará con cinco piezas documentales de tres continentes, seleccionadas entre los cientos de propuestas de todo el mundo. Estos trabajos presentan la cara más oculta y asombrosa de los océanos desde los ojos de sus protagonistas. En esta ocasión, el festival acerca a Lanzarote trabajos documentales de Canadá, Alemania, Australia, Francia y Dinamarca, con proyecciones en versión original (inglés, francés y alemán) y subtítulos en castellano que buscan servir de inspiración e invitar a la reflexión.

Shobe, el rostro de la gira de este año, presenta en su documental biográfico la historia de superación más impresionante jamás contada. Este volumen 8 es un gran viaje por el maravilloso mundo de los océanos, hecho a medida para los amantes del mar, y una muestra de la cara más salvaje, más amable, más desconocida y también la más misteriosa de las profundidades de los océanos.

Cinco cortos, diez protagonistas

Desde Canadá, el documental de portada de este volumen 8 del International Ocean Film Tour cuenta la historia de Shobe, una joven decidida a cambiar un deporte, un país y la mentalidad de una sociedad al completo. Con ‘Shobe Surf’, el International Ocean Film Tour visita el único club de surf en la costa de Bangladesh que permite surfear a las niñas, y que para Shobe, de 13 años, abre las puertas a su pasión. El surf para ella es más que un deporte, es su billete hacia un mundo mejor, en un viaje que no será fácil. Mientras su familia espera que se case lo antes posible y enviarla a trabajar a Omán, su instructor de surf, Rashed, le muestra una forma alternativa de escapar de la pobreza en la que nació. Shobe no dudará en aprovechar esta oportunidad, aunque varios obstáculos se interpondrán en su camino.

Desde Francia, ‘The Deep Med’ cuenta la historia del biólogo marino y fotógrafo Laurent Ballesta, quien se embarca en una misión de buceo para documentar el fascinante y desconocido ecosistema del fondo del mar Mediterráneo. Para evitar el lento proceso de descompresión asociado con el buceo en grandes profundidades, él y otros tres investigadores se embarcan en una aventura a bordo de una cápsula de presión de menos de cinco metros cuadrados durante 28 días, que se hundirá en varios puntos de la costa mediterránea francesa. Los buzos conocerán mucho más que las profundidades del Mediterráneo, y también varias dificultades.

Boris Herrmann es el protagonista de la producción alemana ‘Storm Ride’, que narra el día a día del reto de la Vendée Globe, la regata de vela más dura del mundo. En ella, Herrmann lleva al hombre de Hamburgo alrededor del mundo, dejando su vida y su suerte en manos de su barco Seaexplorer, donde está completamente solo durante 80 días. El viento y el clima apenas le dan un respiro y aunque en el primer tercio de la carrera puede seguir el ritmo de sus competidores, mucho más experimentados, pronto la naturaleza le mostrará toda su dureza en la recta final hasta la línea de meta.

Son tres surfistas, Remy, Josh y Jake, y con ellos ‘Cold Water Therapy’ propone un viaje al otro lado del planeta. Esta producción australiana muestra la aventura de tres amigos que, hartos de los lugares de surf llenos de gente de su Australia natal, se embarcan en la búsqueda de olas vacías y extremas en la otra punta del mundo. En Alaska, en medio del gélido invierno, los tres surferos confían su vida a la experiencia de un viejo lobo de mar que conoce la zona y lleva años dejando surfistas en los mejores spots. Rodeados de montañas cubiertas de nieve, glaciares y témpanos de hielo, comienza un viaje a la costa más salvaje.

Una mirada al futuro y una gran pregunta “¿Qué pasará si nuestra tierra sigue calentándose? ¿Cómo de rápido subirá el nivel del mar si los glaciares se derriten?” El glaciólogo Alun Hubbard es el protagonista de la producción danesa ‘ Into the ice’, que narra su viaje tratando de resolver esta ecuación compleja. En una expedición al hielo eterno en busca de datos, Hubbard se adentra en lo desconocido para saber cómo el agua de deshielo de los glaciares afecta los modelos climáticos. Hay muchas teorías, pero aún no hay respuestas definitivas.