El International Ocean Film Tour llega a Lanzarote por primera vez y no lo hará solo. El festival de divulgación medioambiental sobre los océanos número uno en Europa estrena sede en la isla de los volcanes para proyectar 150 minutos de documentales internacionales sobre los siete mares. Además de los cinco trabajos de tres continentes, la gala de estreno de este desembarco en los Jameos del Agua estará cargado de novedades y sorpresas, además de dos invitados de excepción: la doctora Alicia Herrera Ulibarri y el consultor ambiental Ezequiel Navío.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha avanzado que el evento que tendrá lugar el próximo jueves en el Auditorio del tubo volcánico transformado por César Manrique "es un evento que nos sitúa a la vanguardia en la lucha por frenar el cambio climático y garantizar la supervivencia de los ecosistemas más frágiles del planeta".

Sobre el International Ocean Film Tour

La proyección de 'Shobe surf', 'The deep med', 'Storm ride', 'Into the ice' y 'Cold wáter therapy', que viajarán a 12 ciudades españolas y a 17 países en 240 citas internacionales, estará hilada de la experiencia, las anécdotas, los estudios y conocimientos de dos grandes de los océanos, amantes de los mares y embajadores de la protección del planeta.

Ezequiel Navío es uno de los mejores ejemplos de Canarias de una defensa sin fisuras de mares y océanos. Naturalista, buceador profesional, instructor de submarinismo deportivo y consultor ambiental, comenzó con su labor conservacionista en 1985 en Madrid con el Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona (GREFA). Desde hace más de 37 años, no ha dejado de luchar por el planeta y quienes lo habitamos.

Entre 1987 y 2003 trabajó contra la caza furtiva del Oso Pardo con el Seprona de la Guardia Civil y el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) y en 1988 coordinó el Convenio CITES para la lucha contra el tráfico de especies protegidas de fauna y flora de la delegación española del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF España). Trabajó infiltrado durante un año, bajo la supervisión de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid, en una red internacional de traficantes de primates hasta lograr su desarticulación. En 1991 dirigió la expedición española "Internacional Organization of Emergency for Nature of Persian Gulf" al Mar Pérsico (Arabia Saudí) para el rescate de fauna afectada por la marea negra de la I Guerra del Golfo; y entre 1992 y 1997 dirigió el Programa Marino de WWF España, consolidando el protocolo Dolphin Save en la industria atunera de Costa Rica, España, Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. En este periodo coordinó con WWF el rescate de fauna y la formación del voluntariado en la marea negra del petrolero Mar Egeo en Galicia en 1992, del Prestige en 2003 y en el Oleg Naydenov en Gran Canaria, en 2015, para el Ministerio de Fomento. En 1996 fundó la Plataforma Medio Ambiente por la Paz, distribuyendo ayuda humanitaria a campos de refugiados en Bosnia-Herzegovina.

Es el fundador de la delegación canaria de WWF España, y coordinó la Oficina de Acción Global del Cabildo de Lanzarote contra las prospecciones petrolíferas. Además de colaborar con el Gobierno de Cantabria para frenar los proyectos de fracking para extracción de hidrocarburos, fue coordinador del Observatorio Canario de Cambio Climático del Gobierno de Canarias y, actualmente, trabaja sobre cambio climático con administraciones publicas y organizaciones no gubernamentales de África, Europa y Canarias

Por su parte, la bióloga y doctora en oceanografía, Alicia Herrera Ulibarri, es uruguaya de nacimiento y canaria de adopción ya que desde 2007 no solo reside en las islas Canarias sino que en el archipiélago ha logrado unir sus pasiones: el mar, la ciencia y la educación.

En la actualidad, es investigadora del Grupo de Ecofisiología de los Organismos Marinos (EOMAR) del IU-ECOAQUA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, centrando su principal línea de investigación en los efectos de la contaminación por microplásticos en los ecosistemas marinos. Alicia Herrera ha participado en diversos proyectos y campañas oceanográficas, y lideró el proyecto MICROTROFIC que recibió en 2020 el premio de la Cátedra Telefónica en investigación y cuyos resultados se han publicado en revistas internacionales como Science of the Total Environment, Marine Pollution Bulletin y Progress in Oceanography, entre otras.

Sus investigaciones sobre contaminación marina por plástico mueven conciencias y con ellas ha comenzado una amplia labor de divulgación basada en los resultados de sus estudios.

Fruto de esta creciente preocupación por la salud de los océanos nació Latitud Azul, asociación para la conservación medioambiental de la que Alicia Herrera es cofundadora y que promueve proyectos de conservación medioambiental, violencia cero, y de ecofeminismo e igualdad, desde el convencimiento de que el cuidado de las personas y del planeta van de la mano.

Sorteos y experiencias

El International Ocean Film Tour es mucho más que un festival de divulgación medioambiental, superándose cita a cita para contar con novedades en cada uno de sus escenarios. En esta ocasión, Lanzarote no solo acogerá el festival más importante sobre los océanos de Europa sino que su magia envolverá toda la puesta en escena y cada uno de los detalles de su debut en la isla.

Nuestra presentadora, Deborah Sabina, repetirá sobre el escenario para dar al público todos los detalles del festival, vestida con moda canaria 100% sostenible de las conocidas diseñadoras Magalli (Rethink your Gargabe) y Abissi (AbissiMODA).

También se celebrarán sorteos entre el público asistente, que podrá disfrutar de experiencias gracias a los colaboradores del festival. Cursos de buceo con el Club de Buceo Pastinaca, y la guía de Biodiversidad Marina de Canarias de Oceanografíca Oficial son solo algunas de las opciones, entre otras sorpresas aún por desvelar.