«El curso político arranca sin pleno ordinario en septiembre y estamos a punto de finalizar el año y no hay presupuestos. El Cabildo se ha convertido en la institución más opaca de toda Canarias», asegura Migdalia Machín (CC ) para lamentar la dedicación al Parlamento regional de la presidenta del Cabildo Dolores Corujo (PSOE).

La secretaria insular de Coalición Canaria en Lanzarote, Migdalia Machín, considera que la actitud de Dolores Corujo, priorizando su estatus de parlamentaria sobre el de presidenta del Cabildo insular durante todo el presente mandato, denota una irresponsabilidad y una total falta de respeto hacia la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa.

«Lanzarote no se puede gobernar desde Tenerife, una presidenta debe tener claras sus prioridades», afirma la dirigente nacionalista, según las declaraciones divulgadas por el gabinete de CC.

«Estamos cansados de denunciar la tomadura de pelo que supone la continua cancelación de los plenos. Ya llevamos por lo menos una decena sin celebrarse y otros tantos cuya fecha se pospone una y otra vez, como es el caso del de septiembre, convocado para el día 30 y, como casi todos, aplazado», recalca Machín.

La dirigente nacionalista acusa a Corujo de haber olvidado cuál es la principal responsabilidad de una presidenta y adelanta que el Grupo Nacionalista en el Cabildo solicitará un informe a Secretaría y, en función de él, se tomarán las medidas que se consideren oportunas.

«Sin presupuestos no se puede atender las necesidades de la isla ni de la ciudadanía, sin plenos no se pueden tomar decisiones. Se supone que es el órgano de representación más importante de la institución, pero, vista la forma de actuar de Corujo y el PSOE, podemos decir con seguridad que no conocemos precedentes de una obstrucción así a la actividad democrática en todo el archipiélago. El Cabildo se ha convertido en la institución más opaca de toda Canarias», dijo Machín.