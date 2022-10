Atlán es un activista tinerfeño que decidió, con tan solo 21 años, dar un giro completo a su vida con el objetivo de encontrarse y convertirse en escritor de "grande aventuras". Metió lo enteramente necesario en una maleta y convirtió el caminar en su objetivo, la gente que se cruza en su familia y Canarias en su casa. Actualmente ha recorrido casi todo el archipiélago, y acaba de dar por concluida su ruta por Lanzarote.

“Cuando tenía 19 años estaba en Madrid. Miraba hacia atrás y era consciente de que toda la comodidad y el futuro que me habían dado mis padres buscando lo mejor para mí no me hacían sentir vivo. Tenía muchas preguntas, y en ese potaje mental, lo correcto era ir a la universidad. Cambié tres veces de carrera: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Aeroespacial y Ciencias de la Actividad Física”, explica Atlán.

