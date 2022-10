La XVII edición del Festival de Música Visual de Lanzarote, organizado por el Cabildo de Lanzarote e ideado por Ildefonso Aguilar, trae a la Isla del 11 al 19 de octubre artistas internacionales con una propuesta de vanguardia que integran en un mismo espectáculo las nuevas músicas y el paisaje volcánico insular.

El consejero de Cultura, Alberto Aguiar, y del consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Benjamín Perdomo, así como del propio director del Festival, Ildefonso Aguilar, presentaron este miércoles el programa del Festival en el CIC El Almacén

El consejero de Cultura, Alberto Aguiar, dio la bienvenida un año más a "este extraordinario evento artístico que regresa a los espacios escénicos más singulares de Lanzarote después de dos años de ausencia debido a la crisis sanitaria".

"Serán 11 días de conciertos que pondrán de relieve la gran capacidad de simbiosis que se da entre el patrimonio natural y paisajístico de Lanzarote con la música de vanguardia. La íntima asociación entre el paisaje de Lanzarote y la música a través de este festival me parece el lugar en el que, inevitablemente, debía desembocar la trayectoria artística de Ildefonso Aguilar desde que musicó la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo cuando empezó a trabajar en el Cabildo, en el año 1968", destacó Aguiar.

"Es, además, uno de los festivales de música más veteranos del panorama canario y uno de los primeros en el mundo dedicado a las nuevas músicas. Es nuestra obligación y nuestra vocación atender a todo tipo de registros culturales, pero creemos que esta propuesta encaja a la perfección tanto con los mejores valores que anhelamos para nuestra isla, como con aquellas sensaciones que intentamos transmitir cuando tratamos de definirla", añadió el consejero.

De la misma forma, el director del Festival, Ildefonso Aguilar, mostró su satisfacción por la vuelta de estas jornadas culturales "que representan un homenaje a la música y al entorno natural y patrimonial de Lanzarote".

Programación del festival

Las actuaciones del Festival serán acogidas por icónicos enclaves de la Isla como los Jameos del Agua, el CIC 'El Almacén', la Cueva de los Verdes o el Convento de Santo Domingo.

Las actuaciones arrancan el 11 de octubre, a las 20.00 horas, con un concierto de Iván Vilella, en la Sala Buñuel del CIC El Almacén, en Arrecife.

El mismo 11 de octubre en el mismo escenario, pero sobre las 21.15 horas, actuará el dúo formado por Nico Hernández y Simone Marín.

El 13 de octubre, a las 20.00 horas, comienza el concierto de O-Janà + Michele Rabbia, en el Auditorio de los Jameos del Agua. O-Janà + Michele Rabbia es un proyecto que reúne a la cantante Ludovica Manzo y la músico/pianista electrónica Alessandra Bossa con el percusionista Michele Rabbia.

El 15 de octubre, a las 20.00 horas, en el Convento de Santo Domingo, de Teguise, actúan aurora Bauzà y Pere Jou. Ofrecen el espectáculo We are (T)Here, que parte de una investigación sobre la voz desde una perspectiva coreográfica.

El 20 de octubre, a las 20.00 horas, en el Auditorio de los Jameos del Agua, es el concierto decuarteto de cuerda de jazz holandés North Sea String Quartet y el guitarrista-compositor canario Javier Infante. Ofrecen su trabajo Electric Amazigh.

El 22 de octubre, a las 20.00 horas, en el Auditorio de los Jameos del Agua actúa Eivind Aarset, un guitarrista con una visión musical única que absorbe y refleja todo tipo de música al tiempo que conserva un individualismo envidiable y una artesanía de alta calidad que puede abarcar desde la intimidad tranquila hasta la intensidad abrasadora.

Estos espectáculos musicales se completan con la proyección de dos obras cinematográficas.

El 12 de octubre, en la Sala Buñuel del CIC El Almacén se proyecta Max Richter's Sleep, una película que sigue a Max Richter mientras consolida la interpretación más ambiciosa de su obra de ocho horas aclamada por la crítica, Sleep.

El 19 de octubre, también la Sala Buñuel del CIC El Almacén se proyecta Ennio: El Maestro, un documental que retrata la figura de Ennio Morricone, el compositor de cine más popular y prolífico del siglo XX, uno de los más queridos por el público, dos veces ganador del Oscar y autor de más de quinientas partituras inolvidables.