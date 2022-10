El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) publica este viernes 7 de octubre la convocatoria de becas para la realización de estudios oficiales del Cabildo de Lanzarote correspondientes al presente curso 2022/2023. De esta forma, a partir del próximo lunes 10 de octubre se abrirá el plazo de presentación de solicitudes, que será de un mes.

Tal y como recuerda la consejera de Educación, Myriam Barros, "estas becas están dirigida a ayudar tanto al alumnado que cursa sus estudios de forma presencial fuera de la isla como a estudios oficiales no presenciales y presenciales realizados en Lanzarote".

"Este grupo de gobierno trabaja por y para las personas como no puede ser de otra manera y por ello hemos destinado 700.000 euros a esta convocatoria de becas de estudio, que esperamos que supongan un desahogo para las familias lanzaroteñas y para que el alumnado pueda continuar su formación", añade Myriam Barros.

Las becas tienen como objeto atender o sufragar los gastos derivados de estar cursando estudios con validez en el territorio nacional, tales como el pago de precios públicos y tasas académicas, desplazamientos, alojamiento, manutención y/o gastos relacionados con libros y recursos instrumentales necesarios para dichos estudios.

Solicitudes y requisitos

Las personas interesadas en acceder a estas ayudas deberán cumplimentar un formulario electrónico digital, donde se recogerán los requisitos necesarios para poder acceder a las becas y toda la información sobre la documentación a presentar.

Los requisitos generales para todos los solicitantes son los siguientes: ser español o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea; que la renta y el patrimonio de la unidad familiar y/o del solicitante (si se encuentra emancipado) no supere los límites o umbrales que se establecen en la convocatoria; y haber estado matriculado en el curso académico 2022/2023 en centros educativos españoles de enseñanzas oficiales (públicos o privados) cuyos estudios sean conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

Además, se exige no estar en posesión o no reunir los requisitos legales para la obtención de un título académico del mismo o superior nivel al correspondiente al de los estudios para los que se solicita la beca o ayuda; que el expediente académico cumpla las condiciones establecidas en las diferentes modalidades de becas y ayudas al estudio que se fijan en la convocatoria; y que no se vea afectado por las incompatibilidades descritas en la misma como es el que ya sean beneficiarios de las becas otorgadas por el Ministerio de Educación.

En total, se prevé otorgar 569 becas en dos modalidades, una de ellas dirigida a estudios de forma presencial fuera de Lanzarote y otra para estudios oficiales no presenciales y presenciales en la isla. Dentro de la primera modalidad, se convocan 158 becas a Estudios Universitarios de Grado y Estudios Superiores Artísticos con una cuantía individual de 2.000 euros y un importe total de 316.000 euros; 25 becas a estudios de Master Oficiales con una cuantía individual de 1.000 euros (25.000 euros); 30 becas a estudios de Formación Profesional Superior con una cuantía individual de 1.000 euros (30.000 euros); 15 becas complementarias a Programas de Movilidad de Estudiantes con una cuantía individual de 600 euros (9.000 euros); y 281 becas complementarias al alojamiento con una cuantía individual de 1.000 euros (281.000 euros).

En cuanto a las becas a estudios oficiales no presenciales y presenciales en la isla, se convocarán 35 destinadas a Estudios Universitarios de Grado con una cuantía individual de 600 euros (21.000 euros); 10 becas a estudios de Master oficiales con una cuantía individual de 900 euros (9.000 euros), y 15 becas complementarias a Programas de Movilidad de Estudiantes con una cuantía individual de 600 euros (9.000 euros).