La tercera jornada del Festival Arrecife en Vivo 2022 volvió a congregar a miles de personas en la capital en los cuatro escenarios de esta edición.

La banda lagunera Las Ratas arrancó el tercer viernes de conciertos en el Islote de la Fermina ‘Incendiando’ desde los años 90 la escena canaria y estatal, ya que su marca de la casa es el rock “con mucha mala leche, su pimienta hardcore y unas letras de plena vigencia sociopolítica”.

El trío vocal formado por Chowie, Cris y Nasser, la guitarra de Joni, Víctor al bajo, Miguelón de nuevo a la batería y Pablo en los samplers impactaron a primera hora de la tarde como un meteorito sonoro. Se estrenó la piscina, se organizó un “Spanish Bukkake”, los niños se emocionaron y sonó uno de los himnos del repertorio: ‘Terroristas en tu barrio

La banda The Walking Matt condujo a un multitudinario pasacalles de espectadores, que caminaron al ritmo de versiones de hits españoles e internacionales. El público, detrás del Rey de Arrecife en Vivo, atravesó el puente del islote y siguió desfilando por el Parque Islas Canarias.

Siguiente parada: Hermana Furia, uno de los directos más espectaculares de Arrecife en Vivo. Humo mezclado con luces rojas y moradas para recibir un fenómeno que es, en palabras de Julio Ródenas (Radio3) y de la organización, “lo mejor que le ha pasado al rock español en mucho tiempo”.

El cuarteto madrileño formado por Nuria, Pau, Tweety y Edu presentó su disco de debut: ‘Todo mal’. Detrás, una luna casi llena, un crucero saliendo desde el Puerto de los Mármoles y la marina de Arrecife llena de espectadores. “Es increíble estar aquí, bestial”, decía la frontwoman de la banda.

Sonó ‘Soy la tormenta’ y lo dejaron claro: “Basta ya de guerras. No sólo en Ucrania, también en Burkina Faso, en Palestina… Queremos paz y la queremos ahora”.

El final fue apoteósico, con la vocalista encaramada y reverencias por parte del público. “¡Esperadnos, que vamos con vosotros al siguiente concierto!”.

La marea humana llegó al Parque Ramírez Cerdá y sobre el escenario AEV Channel apareció Zurych. El reencuentro, once años después. Una máquina perfectamente engrasada que aparenta no haber dejado de verse ni de tocar a diario. En el repertorio: temas de ‘Last Call’, ‘El Viaje de la Memoria’ y ‘From the Ashes’ .

“Gracias a la gente de Arrecife en Vivo por una idea tan loca. Estamos contentísimos de estar aquí con ustedes”, dijo Carlos Ortega, vocalista y fundador de la banda, que salió como un cohete a escena junto a varios tótems de la música conejera como son Ane Fernández, guitarra, productor en Estudios Neptar, Carlos Toledo (bajo), Rubén Padrón (batería) y Alejandro González (teclado), en sustitución de Juanje Luzardo.

Marina Lanzarote reservaba el plato fuerte de la noche: Zahara, cabeza de cartel de este Arrecife en Vivo 2022, y no en un formato cualquiera. ‘La Puta Rave’ es un espectáculo musical y emocional integral: una remezcla estilo rave berlinesa de los temas de ‘Puta’, Premio The Orchard al Álbum del Año. Los silbidos y los gritos de un público enfervorecido que ocupaba las primeras filas fueron la señal: el audio de presentación dio comienzo, las luces y los visuales empezaron a transformar el puerto deportivo.

Zahara entró como una partícula cargada de energía: “Estamos súper felices de estar en Arrecife en Vivo. Nos están tratando fenomenal. Solo os vamos a pedir una cosa muy sencilla: vivid este concierto como más os apetezca. Podéis bailar, podéis cantar si os sabéis las canciones. ¡¡Podéis gritar!! Podéis tocaros, besaros con consentimiento con vuestra amiga, amigo, pareja. Podéis dejaros llevar. Os invitamos a que seáis tan libres, como lo vamos a ser nosotras en este escenario”.

Sonó el liberador ‘Berlin U5’ y ese himno catártico llamado ‘Merichane’, una historia de abusos, ansiedad y violencia machista. Sonó la infinita belleza de ‘Dolores’. Y ‘Taylor’. Y ‘Crash’. Una por una, versionadas en formato rave, remezcladas con hits de la historia de la música. El desgarro y la claridad en la voz de Zahara. Su voz alzándose sobre todos los beats, las increíbles ingenierías sonoras de Martí Perarnau y Manuel Cabezalí, las increíbles coreografías modo carpe diem de Olga Suárez y Mariajo Gómez.

Zahara dio paso a una sesión techno de Marti Perarnau, Mejor Productor en los Premios de la Música Independiente por su último trabajo con Zahara.

Un dj set pletórico, lleno de texturas sonoras y creatividad electrónica, una joya fundamentada en la experiencia de club y la experimentación.

El selector local Sisao Music (aka Jose Riverol), gran apasionado de la música de baile y forjado como dj en clubes de Londres, Madrid, Tenerife y Lanzarote, cerró la noche con una sesión de electrónica vanguardista, que tocó varias de las vertientes del género sabiendo leer perfectamente al público del festival.

El 14 de octubre se celebrará la última jornada de este multitudinario Arrecife en Vivo 2022 con el pasacalles con 101 Brass Band y los conciertos de Abisal, La Perra Blanco, Belako, León Benavente y Serial Killers.