Un enfermero ha sufrido una agresión en el módulo de enfermería de la prisión de Tahíche, según ha denunciado la Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias). Según Acaip, un interno le propinó un fuerte puñetazo en la cara al enfermero de guardia que se disponía a proporcionarle un tratamiento. Los hechos tuvieron lugar el martes, en el módulo de enfermería sobre las 19.40 horas .

La Acaip relata que «en el momento en el que el trabajador penitenciario se gira para coger la medicación adecuada, el recluso aprovecha para darle un puñetazo en la cara, lo que le provoca la rotura del labio, así como una importante contusión en la mandíbula, de lo cual es atendido en primera instancia por el facultativo del centro penitenciario a la espera de realización de más pruebas en el hospital para conocer el alcance de las lesiones sufridas.

Según informa la Acaip, no es la primera vez que este interno cumple condena en el Centro Penitenciario de Tahíche y en su anterior condena agredió hasta a cinco trabajadores penitenciarios incluido el médico de la prisión, hasta que se designó su traslado a un hospital psiquiátrico.

Diagnosticado de un grave problema psiquiátrico, «hay que esperar como siempre a que vuelva a protagonizar actos violentos que se salden con algún trabajador herido para que se actúe», manifiestan desde Acaip.

«Como se ha denunciado en numerosas ocasiones, incluso escasamente hace dos días, el personal sanitario de la prisión es completamente insuficiente. Así nos encontramos con un gravísimo déficit de personal sanitario. De 14 profesionales que deberían trabajar en dicha prisión, en la actualidad solamente están cubiertas seis plazas por personal de carrera», añaden en su comunicado esta asociación profesional.

Antes de que se produjera la agresión al enfermero, Acaip había redactado un comunicado el lunes con motivo del Día Munidal de la Salud Mental, en el que señalaba que en el año 2020, último año del que se tienen registros, instituciones penitenciarias reconoce que 7.432 internos causaron alta en las enfermerías de los centros penitenciarios por patologías psiquiátricas, el 41,6 % del total.

Asimismo, exponía que «en el centro penitenciario de Tahiche nos encontramos con un déficit de personal sanitario, de 14 profesionales que deberían trabajar en dicha prisión, en la actualidad solamente están cubiertas seis plazas por personal de carrera», una situación que denuncia en el comunicado tras la agresión.

El 30% de la población reclusa refiere que está actualmente en tratamiento con medicación psiquiátrica y más del 20% ha intentado de alguna forma quitarse la vida. No hay que olvidar que la tasa de suicidio en prisión en ocho veces más alta que la de la población en general, siendo la enfermedad mental la causa que hay detrás de muchas de estas muertes. En la prisión lanzaroteña, a lo largo del año ha habido dos suicidios, uno de ellos tuvo lugar en el mes de septiembre y el otro hace apenas diez días, expone Acaip

El sistema penitenciario cuenta únicamente con dos hospitales psiquiátricos dedicados al cumplimiento de medidas de seguridad privativas de libertad impuestas judicialmente, en consecuencia, no actúan como hospitales de referencia para la atención psiquiátrica estrictamente hablando, por lo que la que esta se realiza en las enfermerías y módulos de los centros penitenciarios, que no disponen de medios, en un entorno en el que el 5% de la población reclusa son enfermos mentales graves y crónicos.

Esta asociación profesional entiende que la solución pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las Comunidades Autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria.