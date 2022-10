El candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias y secretario general de la formación nacionalista, Fernando Clavijo, ha asegurado este lunes en Lanzarote que las 400 viviendas sociales previstas para Maneje desde 2019, paralizadas por el PSOE, “tendrán adjudicado el concurso y estarán en ejecución en el primer año del siguiente mandato”.

Así, tal y como ha recalcado, Arrecife podrá contar con promociones de vivienda pública “para que la gente que tiene más dificultades pueda acceder a una vivienda digna, que es un derecho constitucional”.

Este ha sido uno de los compromisos adquiridos por el dirigente nacionalista que, junto a la secretaria insular, Migdalia Machín, el secretario de Organización nacional, David Toledo, y el candidato a la Alcaldía de Arrecife, Echedey Eugenio, ha visitado el solar cedido por el Ayuntamiento capitalino al Gobierno de Canarias y comprobado in situ el estado de deterioro y completo abandono en el que se encuentra.

“El compromiso de CC con la vivienda pública es firme. El PSOE promete mucho pero hace poco; nosotros sí vamos a trabajar”, ha dicho, recordando que el problema que hubo en el pasado fue que “el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, no hizo su trabajo y no cedió el suelo y ahora que sí se ha cedido, el Gobierno de Canarias, gobernado también por el PSOE, es incapaz de sacar adelante las licitaciones y los proyectos”.

Al respecto, Echedey Eugenio ha hecho hincapié en que “han pasado tres años tras la cesión del suelo y ni siquiera se ha colocado una sola piedra”, y ha afirmado que con CC al frente en las instituciones la vivienda pública volverá a ser una realidad. Asimismo, el también secretario de Organización insular, ha recordado que la última promoción entregada en Arrecife fue en la etapa de CC bajo la responsabilidad de Inés Rojas como consejera de vivienda.

Al solar vacío en Maneje donde debería haber 400 viviendas sociales construidas se suma también otro solar vacío en Argana donde 9.000 vecinos siguen esperando por su propio centro de salud y desplazándose a otros.

“Ni siquiera se ha comenzado con la redacción del proyecto, el PSOE se está dedicando a recoger el trabajo que hicimos en el pasado mandato como es el caso también del búnker de radioterapia al que se negaron anteriormente y del que ahora presumen. No tenían ni proyecto para la isla ni para Canarias, solo les movía quitar a CC”, ha lamentado Clavijo.

En su recorrido de este lunes, Fernando Clavijo también ha mantenido un encuentro con el presidente de la Cooperativa de taxis ‘San Marcial’, Manuel Guillén, quien le ha trasladado la problemática existente debido a la no actualización de las tarifas al porcentaje necesario para poder amortiguar la inflación y el incremento de los costes, y ha tomado nota de las enmiendas que los nacionalistas de Lanzarote quieren presentar a los Presupuestos Generales del Estado.

Tampoco ha querido pasar por alto la polémica que se ha generado con la negativa del Ejecutivo canario a soterrar la LZ-2 a su paso por la localidad de Playa Honda, y tras visitar la zona junto al candidato por CC a la Alcaldía de San Bartolomé, David Rocío, ha manifestado que “el soterramiento es la única forma de que no se consuma más suelo y no haya especulación urbanística en torno a esa vía, y está avalado por diversos estudios que aseguran que se puede soterrar sin ningún problema técnico”.

“Una isla como Lanzarote, que ha cuidado tanto al paisaje históricamente y que vive del turismo, tiene que hacer una apuesta decidida por una infraestructura que no consuma suelo, no genere especulación urbanística y no genere un impacto visual que perjudicaría al paisaje de la isla”, afirma.

Por su parte, la secretaria insular de CC en Lanzarote, Migdalia Machín, ha puesto en valor la preocupación que Clavijo siempre muestra por Lanzarote y La Graciosa. “Su contacto con nuestras islas y su gente ha sido siempre constante. Con él tenemos la experiencia de cómo se gobierna en Canarias y sabemos lo que necesita esta tierra”.