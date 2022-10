El pueblo de Lanzarote dijo presente, en voz alta y en mayúsculas, en la Caminata contra el Cáncer celebrada este domingo en la localidad turística de Playa Blanca que unió a más de 500 almas solidarias en el objetivo de ayudar a ganar la batalla de la vida, suplicando además a las administraciones públicas competentes mayores esfuerzos en investigación, tratamiento y atención integral a pacientes y familias que padecen la enfermedad, una jornada alegre, festiva y de muchas emociones porque en Playa Blanca estuvieron personas que superaron el cáncer, personas que lo tienen y están en tratamiento y familiares y amigos de pacientes fallecidos.

Óscar Noda, alcalde de Yaiza, y Carmen Arrocha, presidenta de la Asociación de Familias Oncohematológicas de Lanzarote (AFOL), hacen público el agradecimiento a todas las personas que se inscribieron en la caminata y recorrieron los 5 kilómetros de su trazado urbano, a las personas que se inscribieron para colaborar pero que por trabajo, salud u otra circunstancia no pudieron estar presentes, y a todas las personas y entidades, cuerpos de seguridad y emergencia, personal municipal, voluntarios y grupos artísticos volcados con la organización y desarrollo de la caminata.

"No hay palabras para describir con toda justicia la impresionante respuesta de nuestro pueblo de Lanzarote. Dejamos las puertas abiertas a nuevas colaboraciones entendiendo la preocupante incidencia del cáncer y del cáncer infantil en nuestra sociedad canaria", sostuvo el alcalde Óscar Noda.

Carmen Arrocha recordó a los gobierno regional y estatal en el manifiesto leído antes de dar inicio a la caminata que "la salud es el elemento más prioritario de nuestra vida y que en ellos se encuentra la voluntad, el esfuerzo, el trabajo y futuro de esta sociedad". AFOL quiso visibilizar su agradecimiento al Ayuntamiento de Yaiza entregando el cartel enmarcado de promoción de la caminata, un gesto también compartido con la batucada de la comparsa Los Timanfeiros, que animó con su música el andar solidario.

AFOL insiste en la importancia decisiva que tienen las prácticas y programas de detección precoz del cáncer de mama, de colón y próstata, entre otros: "un diagnóstico precoz es hoy el mejor camino para conseguir una disminución significativa de las peores consecuencias de estas enfermedades tan agresivas".

La presidenta de AFOL no pudo contener las lágrimas al compartir palabras de pacientes que reflejan crudas realidades. Lourdes, por ejemplo, dice que "no saben el trastorno que nos hacen pasar a las personas de Lanzarote teniendo que ir a Las Palmas para la radioterapia"; mientras que Nuria señala que "no saben que a veces tiene que enfermar el cuerpo para sanar el alma", y así varias reflexiones que llegan al corazón de la sociedad.