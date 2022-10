Celtas Cortos, Ni 1 pelo de tonto y Treintaytantos abrirán un nuevo fin de semana de música en directo gracias al SunSet Festival y su parada en Costa Teguise. El viernes, 28 de octubre, a partir de las 21 horas, la noche de pop-rock vendrá de la mano de la mítica banda vallisoletana, uno de los grupos españoles con más éxito comercial de todos los tiempos, a los que precederán dos grupos de las islas con mucho tirón: Ni 1 pelo de tonto (Tenerife) y Treintaytantos (Lanzarote).

El sábado, 29 de octubre, a las 21.00 horas, será el turno de la cantante Cristina Ramos, uno de los talentos más grandes de Canarias y del planeta, ganadora de Spain´s Got Talent, La Voz México, TOP 5 en America´s Got Talent, The Champions y Golden Buzzer de David Foster en el World´s Got Talent de China. La potencia y belleza de su voz no conoce fronteras, idiomas ni estilos.

El alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, la concejala de Cultura, Nori Machín, y el concejal de Turismo, Toni Callero, junto al resto de compañeros del grupo de Gobierno municipal, presentaron en Costa Teguise la agenda de conciertos junto al productor Raúl Rivero y Francisco Martínez, presidente de la CEL (Confederación de Empresarios de Lanzarote) y vicepresidente de la Federación Turística de Lanzarote, que, junto a la Federación de Empresarios de Las Palmas, han colaborado con la organización del festival, financiado por el Gobierno de Canarias.