La historia de la conocida empresaria lanzaroteña Juana Saavedra, natural del pueblo de Mácher (Tías) donde nació hace 72 años, pero afincada en San Bartolomé desde hace varias décadas a donde se trasladó tras casarse, estará unida para siempre a esa localidad, en la que esta querida emprendedora y murguera (Las Revoltosas) ha desarrollado su existencia familiar y empresarial.

Los directores y productores Pedro Ayose (A puerta cerrada, Las Revoltosas. Toda una revolución) y José Martret (Tabulé, ¡¡¡TODAS!!!, Saturna) han llevado al cine la vida de esta mujer luchadora con el cortometraje Confecciones Saavedra. Juana Saavedra, trabajo que protagoniza la empresaria y que ha recorrido varios festivales internacionales de cine, entre ellos el 10th Mumbai Indian Cine Film Festival.

Hasta el momento ha logrado dos premios: Silver Winner al Mejor Corto Documental en el Tokyo Film Awards y Mejor Corto Documental en Lulea International Film Festival de Suecia.

Confecciones Saavedra es el nombre de la tienda que abrió la protagonista del corto en 1982 en San Bartolomé y que aún hoy continúa abierta porque Juana se resiste a echar el cierre definitivo a su negocio. Hace dos años colgó el cartel en el que anunciaba el "Remate total" de sus artículos.

El estreno del corto se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre (20.00 horas) en el Teatro Municipal de San Bartolomé. En ese mismo escenario Juana fue pregonera de las fiestas de su pueblo en 2013.

Ayose y Martret, directores teatrales, definen a Juana como “una auténtica fuerza de la naturaleza y una mujer emprendedora cuando no estaba bien visto que las mujeres emprendieran nada”. Confecciones Saavedra vivió su época de esplendor en los años 80 y 90 del siglo pasado y ahora, pese a que apenas tiene actividad, Juana es incapaz de echar el cierre. “Su experiencia vital está totalmente conectada a esta tienda”, resumen los directores del corto, de 23 minutos de duración.

Un referente en la vida de Ayose

Ayose, quien además ha realizado el guion del corto, reconoce que "Juana siempre ha sido una inspiración y referente para mí. A veces más consciente, a veces menos, pero desde que nací Juana Saavedra siempre ha estado de alguna manera presente en mi vida".

Los primeros pantalones vaqueros que estrenó Ayose, se los compró la madre en Confecciones Saavedra, establecimiento que antes se llamaba Casa Juana. Ayose es de San Bartolomé y añade que "la ropa de Juana vendía me vistió desde pequeño y a toda mi familia". No había evento importante a los que muchos lanzaroteños no fueran vestidos de Confecciones Saavedra. El director teatral se siente "fascinado por cómo era Juana y por todo lo que hacía: dueña de tienda, actriz, fundadora de Las Revoltosas, componente del grupo de play-back, jugadora de petanca.."

Precisamente, Ayose es el responsable del proyecto documental Las Revoltosas. Toda una revolución, que se estrenó el pasado mes de enero con una exposición en la Casa Amarilla, en la Calle Real de Arrecife, por los 40 años de esa agrupación carnavalera, la primera murga femenina de Canarias, en la que Juana ha desarrollado un papel destacado. El documental ha sido seleccionado en Creadoc2022 por Canary Islands Films y la Residencia Documental DokLab Navarra.

"Una historia fascinante"

Martret conoció a Juana a través de Pedro Ayose y "desde el primer segundo" quedó fascinado por "su personalidad, energía desparpajo e intensidad". Para Martret