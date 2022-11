El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teguise, Marcos Bergaz, ha anunciado este lunes que el pasado 7 de octubre tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento el proyecto presentado por la mercantil Promontoria Coliseum Real Estate S.L.U. para la demolición del 'esqueleto' del hotel inacabado situado en la Avenida de Las Palmeras de Costa Teguise, en concreto en la parcela 242-B. En las casetas de obras y en parte de la infraestructura del inmueble en obras residen ocupas desde hace años.

Bergaz ha explicado que la empresa se ha visto obligada a iniciar los trámites de demolición debido a las advertencias que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) hizo al alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, ante su "insoportable pasividad". El TSJC le advirtió de la imposición de multas de 1.000 euros mensuales contra su patrimonio personal, si no explicaba los motivos por los que las obras no habían sido aún demolidas, toda vez que las sentencias que afectan a los 'esqueletos' de Costa Teguise son firmes desde hace más de una década.

"Produce sonrojo pensar que Oswaldo Betancort ha tenido que ser amenazado con multas para que cumpliera su obligación después de años de mentiras y medias verdades, pues hay que recordar cuando decía que no instaba la demolición para no causar gastos al Ayuntamiento o cuando declaraba que todo era un problema formal que tendría solución con el Plan General aprobado en 2014. Ahora, cuando el TSJC le advierte de sanciones económicas, es cuando la empresa presenta el proyecto de demolición", señala Bergaz.

"De lado de los infractores"

Para el portavoz socialista, "Oswaldo Betancort ha estado del lado de la empresa y en contra de su municipio, al que ha castigado teniendo que soportar durante años ese monumento a la ilegalidad urbanística. Tan solo cuando corre riesgo su bolsillo es cuando se preocupa de cumplir la sentencia y reponer la legalidad".

Por último, Bergaz ha recordado que a esta situación se ha llegado por "la inactividad concertada de un alcalde, Oswaldo Betancort, y un presidente de Cabildo, Pedro San Ginés, que han dado preferencia a los intereses de los infractores mientras dejaban de lado al interés general".

De llevarse a cabo el derribo, sería el segundo ejecutado en Costa Teguise después de la demolición el pasado mes de mayo del 'esqueleto' ubicado en la Avenida del Mar, próximo a la residencia La Mareta. La estructura del hotel inacabado estaba ubicada en la parcela 210 de Costa Teguise y la mercantil Armadores de Puerto Rico S.A, ejecutó el citado derribo.