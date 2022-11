La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, solicita al Gobierno de España que retire el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del centro de la ciudad, y que lo instale en otro lugar de Lanzarote que sea más idóneo.

“Hemos reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de un CATE en la Isla, pero no en pleno casco urbano de la capital”, apunta Astrid Pérez, quien hace hincapié en que existen otros lugares en el territorio insular que reunirían mejores condiciones para la recepción temporal de migrantes.

“No estamos hablando de un CATE al uso, con todas las necesidades que precisan estas personas, sino de carpas que se convierten en saunas cuando hay calor, y que están en un llano que se inunda cada vez que llueve”, recuerda la regidora capitalina sobre la situación del centro de atención temporal.

Asimismo, la alcaldesa recuerda que el Gobierno de España tiene varias cuentas pendientes en cuanto a la inmigración en Lanzarote, ya no solo con las instalaciones del CATE, sino con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que se compró en 2015 y que, a día de hoy, sigue sin estar instalado.

“El SIVE es fundamental para salvar vidas y el Gobierno de España ha sido incapaz de instalarlo en siete años”, añade Pérez, quien también subraya que la Asociación Española de Guardias Civiles ha solicitado que “se triplique” la plantilla para vigilar la costa [ver la edición de LA PROVINCIA / DLP de este miércoles].

“Ya no solo no se instala el SIVE, sino que no se refuerza la plantilla que vigila nuestras costas, provocando que el número de vigilantes sea infinitamente insuficiente para el nivel de embarcaciones que llegan a nuestra isla”, concluye la alcaldesa.