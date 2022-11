«Esperamos que se instale el SIVE para que ayude a frenar el drama migratorio»

El pasado 12 de julio tomó posesión en su nuevo cargo, ¿cómo afronta el nuevo reto de ser alcaldesa de Haría?

Como dije en la toma de posesión, quiero ser más mujer y menos alcaldesa. Me gustaría como segunda alcaldesa de la historia del municipio representar y ser un símbolo de todas las mujeres que por una u otra circunstancia no han podido llegar. Quisiera, con el ejemplo, transmitir la igualdad de capacidad de ambos géneros. Este cargo le corresponde a todas aquellas compañeras y compañeros que me han ayudado a ser concejal. El periodo que me toca ejercer será relativamente corto, pero me gustaría mostrar el compromiso de este gobierno con resolver cuestiones pendientes y con atender a las peticiones diarias de la ciudadanía, tal como hemos hecho ya en el asunto del SIVE en Guinate, partiendo en todo momento de la base de que debemos reflejar transparencia y cercanía.

Pese al periodo relativamente corto en el que asumirá la alcaldía, ¿cuáles son sus principales retos de cara a su gestión durante el resto de la legislatura?

Trabajaremos en varios proyectos prioritarios para el municipio, con el objetivo de resolver en este periodo demandas ciudadanas y problemas que afronta Haría. Es mi intención la puesta en marcha de la Junta de Gobierno Local y ceder todas las competencias que pudiere a este órgano colegiado, al que lógicamente será invitado con voz y sin voto un representante de la oposición porque también ellos forman parte del Ayuntamiento. Otra cuestión de interés municipal en la que trabajaremos será la búsqueda de fórmulas de entendimiento con el Cabildo de Lanzarote, siempre poniendo por delante la defensa del patrimonio de Haría y de los derechos de nuestros vecinos y vecinas, especialmente en los casos de los Jameos del Agua y de la Cueva de los Verdes. Asimismo, en beneficio de los trabajadores y trabajadoras del Consistorio trataremos la creación de un nuevo convenio colectivo, para sustituir el que está en vigor desde el 2007. Abriremos las mesas de negociación correspondientes para ver si antes de final de la legislatura somos capaces de que tengan un nuevo convenio acorde con los nuevos tiempos.

En cuanto al empleo y a los servicios sociales, hace poco anunciamos que las personas en riesgo de exclusión social del municipio serán valoradas para incluirlas en los planes de empleo social 22/23. De esta forma, personas en riesgo de exclusión social con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años se verán beneficiadas de dichos planes y permitirá su reinserción social y laboral gracias a trabajos que desempeñarán para diversas áreas municipales. Finalmente, la educación y la juventud consideramos que son dos de los pilares fundamentales de la sociedad y en esa línea queremos enfocar nuestros esfuerzos, incentivando la formación de este colectivo y tratando de articular mecanismos para agilizar el régimen de ayudas estudiantiles.

El Pleno de Haría aprobó finalmente su liberación. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo?

Hemos consensuado por unanimidad mi liberación en la última sesión plenaria ante las circunstancias extraordinarias que se han presentado a raíz de la baja de nuestro compañero. Era una necesidad para poder dedicarme al completo al Ayuntamiento y a nuestros vecinos y vecinas y me alegro de que finalmente lo hayamos consensuado de manera unánime. Así es como queremos gobernar, alcanzando acuerdos con todos los grupos políticos, en unión para el beneficio de la población y con la consigna del diálogo y el consenso por bandera.

Ante la baja de José Torres Stinga, ¿qué ocurrirá? ¿Dejará este su escaño?

No, bajo ningún concepto hemos pensado en que nuestro compañero deje su cargo. Es una pieza fundamental de este grupo de gobierno y sus años de experiencia y conocimiento del municipio lo avalan. Necesitamos a una persona con visión de futuro, cercano a las personas y que esté dispuesto a seguir entregándose por el pueblo y en ese sentido José Torres Stinga es la persona indicada.

Defenderemos el patrimonio de Haría ante el Cabildo por los Jameos y la Cueva de los Verdes

¿Cómo pretenden agilizar desde el gobierno los pagos y poner al día a los beneficiarios de las ayudas y las becas?

No voy a buscar culpables, pero sí hay que articular mecanismos lo suficientemente ágiles para que esas becas sean efectivas y se puedan cobrar de la manera más rápida posible. Al comienzo de mi etapa en el grupo de gobierno se debían las ayudas al transporte desde 2017 y no había ningún empleado en el área de Educación.

Ahora hemos conseguido parte de lo prometido, y es que en los últimos meses hemos conseguido abonar las ayudas correspondientes a los cursos comprendidos entre el 2017 y el 2020 y ya han salido publicadas las bases de las ayudas al transporte para estudiantes de fuera de la Isla para el curso 2020/2021, lo que nos pone prácticamente al día en el pago de las subvenciones, permitiéndonos ayudar de forma más efectiva al alumnado en su etapa académica.

¿Qué ocurrió para que se rompiera el pacto entre Coalición Canaria y la PMH?

La decisión definitiva para que esto ocurriera la tomó el propio partido de Coalición Canaria. No hubo discusiones o enfrentamientos entre las agrupaciones políticas, simplemente tomé la decisión de no delegar áreas en un concejal a raíz de su falta de asistencia a la toma de posesión. Este demostró su falta de compromiso con el grupo de gobierno y con este Ayuntamiento y mi deber es garantizar que todos y todas estamos aquí para trabajar por y para Haría. Tratamos de reconducir la situación y no fue posible, por lo que ahora entre los tres concejales que conformamos este equipo de gobierno vamos a hacer lo necesario para sacar adelante, con la unión como premisa, los proyectos más importantes y necesarios para el municipio.

Se ha aprobado por unanimidad la urgencia y la cesión del suelo para construir el SIVE de Guinate, ¿cómo fue el proceso?

Efectivamente, nos congratulamos de haber llegado a este acuerdo de manera unánime todos los partidos y de haber hecho justicia para Haría. Tras las negociaciones con el Ministerio del Interior para reubicar el SIVE de manera que no se produzca un daño irreversible en el entorno de Guinate, tal como podría haber ocurrido en caso de continuar con el proyecto anterior, hemos puesto fin a este proceso tan engorroso y prolongado en el tiempo y nos alegramos por la responsabilidad y cooperación demostrada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento para votar a favor y dar una solución definitiva a este problema del municipio. El próximo paso consiste ya en que la Isla cuente con este radar operativo para ayudar en la medida de lo posible a frenar el drama migratorio que estamos sufriendo.