El expresidente del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz adjunto del Grupo Nacionalista en esa institución, Pedro San Ginés, ha anunciado este jueves que no se postulará “como cabeza de cartel de ninguna lista electoral" en las elecciones de 2023 y que se retira "de la primera línea política” por las causas judiciales en las que está siendo investigado.

San Ginés se había postulado como candidato al Cabildo por CC en los comicios del próximo año, una candidatura en la que también ha mostrado su interés en encabezar el alcalde de Teguise y parlamentario regional por Lanzarote, Oswaldo Betancort.

"No soy un candidato de garantías. Soy un candidato de riesgo para la organización", ha asegurado en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves en la sede de CC en Lanzarote, ubicada en Arrecife.

San Ginés está investigado junto a su amigo abogado Ignacio Calatayud, entre otras personas, por el cobro de más 1,8 millones de euros que el citado letrado ingresó en concepto de honorarios y costas derivadas del proceso concursal de la empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) en la época en la que San Ginés presidía la Corporación Insular. En la investigación judicial de San Ginés por el caso de los pagos a Calatayud, se investigan entre otros supuestos delitos, los de cohecho y malversación de caudales públicos.

Miembros de CC en Lanzarote han mostrado su disconformidad a que San Ginés vuelva a liderar la plancha electoral al Cabildo por su situación judicial, ya que consideran que no es el candidato más idóneo. Además del caso Calatayud, el político nacionalista será juzgado por supuestos falso testimonio y denuncia falsa en la contratación de las obras de la cocina del centro turístico Jameos del Agua en el año 2009 al empresario Antonio González, ya fallecido.

El caso fue archivado y ni siquiera llegó a juicio al considerar la Justicia que no hubo irregularidades en la citada contratación por parte del entonces consejero de Centros Turísticos del Cabildo, el socialista Carlos Espino. La investigación duró una década.

Posteriormente, las hijas del empresario denunciaron a San Ginés por falso testimonio y la causa, que lleva el Juzgado de Instrucción Nº2 de Arrecife, está pendiente de juicio.

San Ginés, que ha estado una veintena de años como cargo público en el Cabildo, diez de ellos como presidente (2009-2019), ha aclarado que aunque no estará en primera línea, no dejará la política y continuará como portavoz de CC en el Cabildo hasta 2023. No obstante, ha precisado que "estaré donde mi organización decida".

Habrá ampliación.