El único crematorio de animales de Lanzarote, que pertenece a una empresa privada, ha cerrado sus puertas tras recibir una orden de precinto del Ayuntamiento de Arrecife.

Las instalaciones llevaban cinco años funcionando en la capital y desde el Consistorio no han explicado el motivo de adoptar ahora esta decisión. Al respecto, solo han confirmado a La Voz que el área de “Actividades Clasificadas les había requerido la documentación pertinente en varias ocasiones y no la presentaron”, aunque no han precisado de qué “documentación” se trata.

Por su parte, desde la empresa niegan que no hayan entregado documentos requeridos por el Consistorio, y afirman que están “a la espera” de que el Ayuntamiento les permitan abrir de nuevo.

