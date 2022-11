Coalición Canaria Lanzarote considera que lo que ha ocurrido este fin de semana en el sur de la isla, tras la utilización por parte del Cabildo a través de los Centros Turísticos, de un barco grúa para sacar a la superficie y "arrancar del fondo del mar dos de las figuras del artista Jason DeCaires, pertenecientes al Museo Atlántico de Lanzarote, no es sino el claro ejemplo de que el único objetivo del PSOE y de su máxima dirigente es acabar con todos los trabajos y los proyectos que se llevaron a cabo durante la etapa de la formación nacionalista al frente de la institución insular".

Además, los nacionalista aseguran que el hecho en sí de que se haya usado como pretexto que "se pretendían llevar a cabo unas supuestas labores de mantenimiento, que no eran ciertas, y que hayan desoído las voces de alarma y las protestas generalizadas de los centros de buceo que organizan excursiones al citado buceo, demuestra hasta dónde es capaz de llegar el PSOE en su guerra personal contra el anterior presidente, Pedro San Ginés".

“La verdad es que nos encantaría que el PSOE se pusiera a trabajar, que lleva tres años y medio sin hacer otra cosa que intentar destrozar lo que hizo CC, y que su proyecto de isla no consistiera simplemente en destruir todo nuestro legado. Porque, les guste o no, CC estuvo gobernando diez años en el Cabildo y no pueden borrar de un plumazo toda una década de trabajo y gestión. Pretender acabar con CC y arrasar con su legado es acabar con parte de la historia más reciente de Lanzarote y La Graciosa”, señala la secretaria insular de CC, Migdalia Machín.

La líder nacionalista insiste en la importancia de impulsar el sector turístico precisamente en unos momentos en los que se está empezando a ver la luz tras el obligado parón económico que provocó la pandemia. “Pero eso no parece importarle al PSOE”, lamenta, y recuerda que cuando Dolores Corujo decidió (2 de junio de 2020), cerrar el museo como actividad reglada (aunque entonces no se atrevió a tocar la figuras), “ya advertimos que era una locura perder uno de los grandes e interesantes atractivos turísticos que tiene el sur de la isla, y que es visitado cada año por más de 8.000 buceadores procedentes de todo el mundo, aparte del incremento en la actividad que ha beneficiado a todos los centros de buceo de la zona”.

Machín adelanta así que el partido que dirige pedirá "explicaciones al PSOE tanto por el destrozo realizado este fin de semana en los fondos marinos de Lanzarote como en las mentiras utilizadas, porque no se entiende qué es lo que gana el Cabildo, más allá de atacar a CC, cuando es evidente que en el fondo del mar esas esculturas no hacen daño a nadie".

¿Sin permiso de Costas?

“¿Por qué no dicen cuál es el objetivo real de la retirada de las esculturas y cuánto ha costado el barco grúa traído únicamente para eso”, se pregunta la líder nacionalista, que espera que el PSOE responda si esa acción contaba con todos los permisos y autorizaciones pertinentes, entre ellos, los de la Dirección General de Costas, además del necesario Plan de Emergencias y la autorización del artista.

“Han utilizado la excusa de que se iban a hacer labores de mantenimiento cuando resulta que tanto las estatuas como todo el museo es una obra que mejora y evoluciona precisamente porque no se debe tocar. La falta de mantenimiento es su vida. Tan ecologistas y ambientalistas que son, deberían tenerlo en cuenta”, añade Migdalia Machín.

Por su parte, el candidato de CC a la Alcaldía de Yaiza, Emilio Machín, manifiesta su pesar por el intento de destrucción de “uno de los valores turísticos de mayor relevancia de Playa Blanca” y afirma que “nos entristece que después de la mayor crisis sociosanitaria y económica de este siglo se haya gastado un dineral para pagar un barco destinado a la extracción de varias estatuas”.

Del mismo modo, Machín recalca que confía en que el alcalde de Yaiza también pida explicaciones a la presidenta del Cabildo por atentar con uno de los pocos atractivos turísticos en los que ha invertido el Cabildo en el municipio sureño.

“Este gobierno no da solución al socavón de Los Hervideros, nos tienen sin transporte público en nuestros pueblos y están destrozando todo lo que puede suponer un beneficio económico para el municipio de Yaiza. Eso sí, están centrando todas sus fuerzas y sus recursos en acabar con CC. Se conoce que la proximidad de las elecciones los tiene muy nerviosos”, afirma.

Hay que recordar que el Museo Atlántico abrió al público en marzo de 2016 y que desde el cierre de las visitas oficiales y de la sede en el puerto deportivo (2020) han sido las escuelas particulares de buceo las que han organizado por su cuenta el recorrido para que los interesados puedan disfrutar de un verdadero espectáculo bajo las aguas de Lanzarote.

Desde la Consejería de Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote prefieren, por ahora, no hacer declaraciones al respecto.