Animayo Lanzarote, encadenando un éxito tras otro, continúa desplegando la programación de la edición más amplia y sobresaliente de las celebradas en la isla donde aterrizaba el pasado martes con un plantel de 6 invitados estrella de la industria. Seis ponentes de altísimo nivel, -directores, productores, animadores, supervisores de VFX y diseñadores de personajes-, que han dejado su impronta en títulos como 'El Hobbit', 'Los Vengadores', 'Guardianes de la Galaxia' 'Aquaman', 'Despicable Me', 'Minions', 'Sing' o 'Memorias de un Hombre en Pijama', entre otros destacados.

Profesionales como Carolina Jiménez, Layout TD para VFX, (efectos visuales), de cine. CG Artist. Scanline VFX que impartió la masterclass de efectos visuales 'VFX: Layout TD para VFX de cine'. CG Artist. Scanline VFX, Carolina cuenta con proyectos destacados como la trilogía de 'El Hobbit', (Weta Digital. Nueva Zelanda), o distintos largometrajes de Marvel; 'Guardianes de la Galaxia 2', 'Liga de la justicia', 'Ant-Man and the Wasp' o 'Aquaman' (Scanline VFX. Vancouver); 'Prometheus' y 'World War Z' (estudios MPC. Londres); 'Alicia a través del espejo' o 'Star Trek: más allá' (Double Negative. Canadá); 'Eternals', 'Terminator: destino oscuro', 'Slumberland' y acaba de terminar la famosa serie de Disney 'Star wars Andor'. Los nominados a los Premios Goya 2023 a Mejor corto de animación por 'Amanece la noche más larga', el director y guionista (Estudio Dr. Platypus & Ms. Wombat) Carlos Fernández, y la directora de animación (Estudio Dr. Platypus & Ms. Wombat) Lorena Ares. Directores y productores que vienen del desarrollo del videojuego pero que ya fueron nominados a los Premios Goya por el largometraje 'Memorias de un hombre en pijama'. Ambos impartieron el taller 'Trabajando un estilo gráfico diferencial para tu proyecto de animación. Igualmente, Carlos impartió la masterclass de animación 'Memorias de un Hombre en Pijama. Trasladando el cómic a la gran pantalla', y Lorena la masterclass tecnológica "Amanece la Noche más Larga'. Cómo se hizo: de la idea a la exposición en NFT".

Continuando con los invitados estrella, Angélica García, General Manager. B-Water Animation Studios, grupo innovador en Europa gracias a su última producción 'Treasure Trekkers', a cuyo cargo estuvo la masterclass de producción "Cómo funciona un estudio de animación", además de una revisión de portfolios. Elena Velasco, 2D Traditional Animator, con proyectos destacados como la nominada a los Premios Óscar® 'Klaus', 'Space Jam: A New Legacy', 'Descendants: The Royal Wedding', 'Central Park', 'Stoner Cats' o 'Oren ́s Way' que impartió la masterclass 2D Mid Animator: "Principios de la Animación 2D tradicional" y el taller "Acting y expresión facial". Actividades patrocinadas por U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital donde es Profesora de Principios de Animación. Por último, que no menos importante e igualmente patrocinado por U-tad donde también ejerce como profesor, Isaac Jadraque, Diseñador de Personajes y Artista de Desarrollo Visual que ha trabajado en proyectos con The Thinklab, Nexus Studios (Disney+), Animal Studios (Disney) y Animazing entre otros. Ha estrenado "Happier than ever. A love letter in Los Angeles", en Disney. Suyos fueron la masterclass de animación, Character Design & Visual Development. "En busca del 'appeal' perdido". El diseño de personajes y el desarrollo visual en Largometrajes de Animación" y el taller "Diseño de personajes desde la observación".

Todo un éxito de Animayo Lanzarote con lleno absoluto en la totalidad de las 6 masterclasses, 3 talleres, revisiones de portfolios y sesión de reclutamiento de la mano de B-Water Animation Studios celebrados hasta ahora y que se suman al exitoso estreno en Canarias, precedido por la presentación de sus directores, de "Amanece la noche más larga", nominada a los Premios Goya 2023 como señalamos anteriormente, y su exposición de realidad aumentada, única en la isla, "Del lienzo al NFT", que se puede visitar en la Escuela de Arte Pancho Lasso de Arrecife hasta el 13 de enero, centro neurálgico y colaborador activo de todas las ediciones de Animayo Lanzarote. Nueve ediciones ya en la Isla, que contando con el "compromiso del Ayuntamiento de Arrecife con la cultura y el cine", como señalara María Jesús Tovar Pérez, Segunda Teniente de Alcalde, en su propio nombre y en el de la alcaldesa Astrid Pérez, en la rueda de prensa de presentación, apunta la capital de la isla como "sede fija de este Festival", siendo patrocinador principal de este Festival a través de su Concejalía de Cultura, y a Lanzarote como "epicentro del género de la animación en todas sus facetas, ya sea creando cine, generando efectos visuales o realizando videojuegos" en palabras de Alberto Aguiar, Consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote también patrocinador del Festival, quien en la misma rueda de prensa también expresó que Animayo es "una oportunidad única para que los lanzaroteños disfruten de la mejor animación del mundo, pero también es la perfecta ocasión, como se ha demostrado en ediciones anteriores, para que los creadores de Lanzarote compartan sus ideas y pueden conocer y aprender de otros profesionales del sector".

Así, Animayo Lanzarote realiza un total de casi 6 horas de proyección, divididas en 8 sesiones, con lo mejor del Palmarés Oficial Animayo 2020 y 2021 que en su día no pudieron verse en la isla, y las correspondientes a 2022 entre las que también destacó la proyección de "Memorias de un hombre en pijama". Y el sábado por la mañana se presentó el Palmarés Infantil Animayo para toda la familia con cortometrajes ganadores de animación infantil. En este punto, cabe señalar que Animayo, Festival Internacional de Animación, Efectos visuales y Videojuegos, es el único en España designado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Oscar® en la categoría de Animación desde el año 2018 y para la mejor obra de animación en el idioma español "animación con Ñ" desde este año 2022, por lo que los ganadores de Animayo, en dichas categorías, automáticamente obtiene un pase directo a la preselección de los Oscar®.

Con todo, Animayo Lanzarote 2022 continúa, no acaba aquí sino que atendiendo al verdadero corazón del Festival que no es otro que la formación y consecución de oportunidades de trabajo real en la industria, ofrece un programa de Becas al Talento con más de 100.000 € en ayudas para estudios que permitirá inscribirse hasta el mes de febrero 2023, para que los jóvenes puedan iniciar estudios de grado y postgrado en el curso escolar 2022-2023 en la escuela nacional de primer nivel U-tad, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Un programa de becas cuya información será ampliada en los próximos días y que ya pueden consultarse y aplicar a ellas a través de la web del Festival.

Claro que antes de llegar a los estudios superiores, y en consonancia con la filosofía de Animayo que diseña sus acciones intentando "enseñar a ver, a hacer y a tener una mente crítica", como viene afirmando Damián Perea, fundador, productor y director del Festival, la presente edición de Animayo Lanzarote también cuenta con su programa presencial y gratuito 'Sin Salir del Aula', y por primera vez, recorrerá centros escolares de todos los municipios de la isla hasta el mes de febrero 2023. Destinado a los ciclos de primaria, secundaria, bachillerato y escuelas de arte, 'Sin salir del aula' abarca un amplio abanico de acciones combinando animación y efectos visuales con proyecciones, una sección oficial a concurso y masterclasses formativas, también gratuitas, en formato TV.

En definitiva, Animayo Lanzarote, que ha contado con el apoyo de Ayuntamiento de Arrecife, el Cabildo de Lanzarote, La Escuela de Arte Pancho Lasso, U-tad centro de tecnología y arte digital y el hotel Relaxia Lanzaplaya, tras un gran esfuerzo de preproducción y en palabras de Perea, vuelve "con muchísima ilusión, muchísima fuerza, en la versión más grande que hemos hecho para la isla hasta la fecha". Grande y exitosa como se viene atestiguando en cada acción programada por este Festival que se posiciona como un espacio innovador donde la animación, los efectos visuales, el arte, la ciencia y la tecnología se unen en la edición más sostenible celebrada hasta la fecha en la isla de Lanzarote.