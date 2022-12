El hotel Radisson Blu Resort, Lanzarote ubicado en la zona turística de Costa Teguise, acaba de abrir sus puertas tras la reforma del antiguo hotel Coronas. Con amplias vistas al Océano Atlántico, el establecimiento es el primero de Radisson Hotel Group en llegar a la isla y el tercero del Archipiélago canario, uniéndose a los dos Radisson Blu resorts en Gran Canaria. El hotel, que ha apostado por la sostenibilidad, genera con sus paneles solares el 100% del consumo de energía que necesita durante el día.

Tras una profunda reforma de un año de duración, el resort exhibe ahora una arquitectura costera moderna y un diseño de interiores inspirado en el paisaje volcánico de Lanzarote, en el que prima el uso de elementos naturales como la madera, que puede disfrutarse especialmente en la recepción y en los restaurantes. Todo el complejo ha sido diseñado para que los huéspedes puedan disfrutar de unas increíbles vistas al mar desde cualquier localización del hotel.

Esta nueva incorporación a Radisson Hotel Group, que gestionará la operadora Canarian Hospitality, viene a afianzar la estrategia de crecimiento iniciada por el sello hotelero en España.

Radisson Blu Resort, Lanzarote cuenta con 225 suites, todas ellas provistas de terraza, de las cuales 13 son ‘swim up’, con acceso directo a la piscina. Entre los servicios se encuentran cuatro grandes piscinas climatizadas, así como un completo centro de salud y bienestar con gimnasio y spa.

Los tres restaurantes del resort, todos ellos con vistas al mar, ofrecen una gran variedad de experiencias culinarias, desde comida italiana a cenas estilo buffet pasando por especialidades locales. Sesto Senso plantea una combinación de recetas italianas tradicionales con los mejores productos canarios de temporada. Tremor es un restaurante tipo buffet con platos locales e internacionales, mientras que Maar ofrece deliciosas tapas, boles de poke y ensaladas en un entorno informal de ‘beach club’.

Cerca de los puntos de interés turístico

Radisson Blu Resort, Lanzarote tiene una ubicación ideal para que sus huéspedes puedan explorar las innumerables atracciones de la isla, como las impresionantes cuevas volcánicas de los Jameos del Agua, el Parque Nacional del Timanfaya o la ciudad de Arrecife, la capital de Lanzarote, sin dejar de disfrutar del sol durante los doce meses del año. Desde el momento de su llegada, los huéspedes quedarán impresionados por la espectacular ubicación del resort, justo enfrente del océano Atlántico, y por sus inmejorables vistas. A pocos minutos a pie se encuentra la popular Playa Bastián y el paseo marítimo de Lanzarote, que es el más largo del mundo, extendiéndose a lo largo de más de 26 kilómetros y ofreciendo un escenario perfecto para dar paseos por la costa disfrutando de paisajes incomparables. La cercana localidad de Pueblo Marinero ofrece una amplia selección de bares y restaurantes, así como la Playa de las Cucharas, conocida por su oferta de deportes acuáticos.

Radisson Blu Resort, Lanzarote, se une al compromiso y la estrategia Net Zero del Radisson Hotel Group mediante el uso de paneles solares y una planta geotérmica que producen energía renovable para calentar el agua, hacer funcionar el sistema de aire acondicionado y calentar las piscinas del resort. El hotel aplica también una política de cero plástico y posee la certificación Travelife, que reconoce los logros del resort en términos de sostenibilidad.

Tom Flanagan Karttunen, vicepresidente sénior de Europa Occidental y del Norte en Radisson Hotel Group, asegura que “presentar la marca Radisson Blu en Lanzarote con un hotel tan extraordinario como este es un gran logro. Las Islas Canarias son un destino principal para aquellos huéspedes que buscan aunar descanso y relax bajo el sol en cualquier época del año, y este resort ofrece el lugar perfecto para alojarse. La ubicación y las instalaciones hablan por sí solas y ofrecen un refugio ideal para relajarse y desconectar”.

Por su parte, Óscar Palacios, director de Expansión de Canarian Hospitality, señala que “es un gran honor para nosotros que Radisson Hotel Group haya depositado su confianza en nuestra compañía para seguir creciendo en España. Queremos que nuestra proposición de valor basada en la sostenibilidad y la profesionalidad hagan del Radisson Blu Resort, Lanzarote, el mejor hotel de alta gama de la isla y uno de los mejores establecimientos del Archipiélago”.

Radisson Blu Resort, Lanzarote, es el octavo hotel que Radisson Hotel Group abre en España, con el objetivo de triplicar su oferta para 2025.

Sobre Radisson Hotel Group

La familia de marcas Radisson está presente en más de 120 países de todo el mundo, y en la actualidad cuenta con más de 1.700 hoteles en funcionamiento y en desarrollo. Radisson Hotel Group, en concreto, opera el negocio en EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y APAC (América, Asia y Pacífico) con más de 1.100 hoteles en funcionamiento y en desarrollo. El grupo hotelero internacional está creciendo rápidamente y tiene previsto duplicar su portfolio de aquí a 2025. El lema global del Grupo es Every Moment Matters(Cada momento importa), y su compromiso y ética de servicio se rigen siempre bajo la premisa del Yes, I Can! (Sí, se puede).

El portfolio de marcas de la familia Radisson incluye Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson y prizeotel, reunidas bajo la marca comercial, Radisson Hotels.

Radisson Rewards es el programa de fidelización de Radisson Hotel Group, que ofrece una experiencia superior para que Cada Momento Importe. Conocido por ser el programa más simple y racional del sector, sus miembros disfrutan de ventajas excepcionales y pueden acceder a sus beneficios desde el primer día en una amplia gama de hoteles de Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico.

Radisson Meetings ofrece soluciones a medida para cualquier evento o reunión, incluidas soluciones híbridas que sitúan a los huéspedes y sus necesidades en el centro de su oferta. Radisson Meetings funciona en base a tres sólidos compromisos de servicio: Personal, Profesional y Memorable, al tiempo que siempre cumple con los principios básicos y con seguir el programa de 100% Carbono Neutral.

La salud y la seguridad de los huéspedes y de los miembros de su equipo son una prioridad absoluta para Radisson Hotel Group. Todas las propiedades de su cartera están sujetas a estrictos requisitos de salud y seguridad, como se indica en el Protocolo de Seguridad de Radisson Hotels. El Protocolo de Seguridad es una parte integral del programa de Seguridad y Protección de Radisson Hotel Group, que garantiza que siempre cuidará de sus huéspedes y de los miembros de su plantilla.

Sobre Canarian Hospitality

Canarian Hospitality es una gestora hotelera especializada en el segmento vacacional y de ocio con un modelo de negocio asset light,en el que diversos inversores delegan la gestión de su propiedad a la operadora. La compañía inauguró en diciembre de 2021 el hotel MYND Adeje y en diciembre de 2022 el MYND Yaiza, ambos bajo el paraguas de MYND Hotels, marca propia de la gestora. A estos dos se une ahora un nuevo activo con Radisson Blu Resort, Lanzarote, en alianza con Radisson Hotel Group.

La operadora trabaja en nuevas propuestas para contar con una cifra de doce establecimientos operativos en los próximos cinco años, con los que Canarian Hospitality se propone dar respuesta a las necesidades del nuevo consumidor y acompañarle en su forma de viajar, de una forma más consciente y respetuosa con el entorno, la cultura y la gastronomía local. Los cuatro pilares que son la base de la propuesta de valor de Canarian Hospitality son innovación, diferenciación, sostenibilidad y transformación.

Con sede social en Las Palmas de Gran Canaria sus artífices y socios fundadores son Francisco Fernández, director general, Alejandro Páez, director comercial, y Óscar Palacios, director de expansión, tres reconocidos profesionales de la industria turística en España, con una dilatada carrera profesional.