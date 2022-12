“¡Justicia ya!”, “¡Justicia por Romina!” y ”¡Basta ya!" son algunos de las consignas que expresaron las personas que se concentraron en la tarde de este martes ante las puertas del Palacio de Justicia de Arrecife para exigir que el marido de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez Rodríguez, acusado de matarla, quemar y profanar su cadáver en la madrugada de 2019 en su casa de Costa Teguise, no salga de la cárcel el próximo 16 de enero al cumplirse ese día cuatro años de su ingreso preventivo en prisión a la espera de que se celebre el juicio.

La madre de Romina siguió desde Paraguay la protesta emitida a través de la cuenta de Facebook de la plataforma Todos Somos Romina, que organizó la movilización con el apoyo de la Plataforma 8-M Lanzarote y la Asociación Social y Cultural para la Mujer Mararía. Miriam Rodríguez agradeció a través de un mensaje de whatssap el apoyo que está recibiendo desde Lanzarote. "Gracias a la plataforma Todos Somos Romina y a todos los colectivos. Con el dolor en el corazón les digo mil gracias. Esperamos que llegue la justicia para mi querida hija Romina Celeste. No perdamos la esperanza".

La concentración, a la que han asistido miembros del colectivo uruguayo en Lanzarote, ha finalizado con un sonoro aplauso. Se solidarizan con la familia y le piden que “no se les acabe la fortaleza”.

La abogada de Mararía, Carmen Delia Reyes, reclamó “mayor celeridad a la Judicatura y la Fiscalía para que los asesinatos que tienen que ver con la violencia machista se resuelvan más rápido”.

La asociación uruguaya Japayke, afincada en Madrid, mandó un escrito en contra de la violencia de género.

Fuentes del Ministerio Fiscal explicaron a LA PROVINCIA la semana pasada que el principal problema para que continúe la tramitación de la causa están siendo los recursos que presenta la defensa de Raúl Díaz Chachón, su presunto asesino. Mientras esas peticiones no se resuelvan, no se puede convocar al jurado y señalar fecha para el juicio, por lo que al no poder decretar el juez una nueva prórroga para que el marido de Romina siga en prisión preventiva, podría salir en libertad provisional con medidas cautelares el próximo 16 de enero.

La abogada de la familia de Romina, Emilia Zaballos, ha advertido del riesgo de fuga de Raúl y también ha reclamado más celeridad a la Justicia.