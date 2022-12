LagOmar, la espectacular casa atribuida al actor Omar Sharif, sale a la venta en Lanzarote

"Con seguridad la propiedad más exclusiva y extraordinaria de todas las que hay en Lanzarote”. Con ese reclamo IZADI, despacho de economistas especializado en la venta de viviendas de lujo en Canarias, promociona la venta de LagOmar, la casa situada en lo alto del pueblo de Nazaret, en el municipio de Teguise, que la leyenda atribuye al actor egipcio Omar Sharif, propiedad que supuestamente perdió en una partida de bridge frente al promotor inmobiliario Samuel Benady, judío serfardí de Gibraltar.

Desavenencias familiares han llevado a los propietarios de LagOmar, el exmatrimonio de arquitectos Beatriz Van Hoff (uruguaya) y Dominik Von Boettinger (alemán), a ponerla a la venta. Adquirieron el inmueble prácticamente en ruinas a finales de los años ochenta del siglo pasado. Lo rehabilitaron a principios de los años 90 y en la antigua cantera de rofe anexa al inmueble construyeron el lago, los jardines, el restaurante y el museo (inaugurado en el año 2000 y que recuerda el paso de Omar Sharif por Lanzarote) con el estilo arquitectónico de la construcción inicial, inspirada en las creaciones de César Manrique y con la dirección artística de Jesús Soto (en LagOmar hay una sala dedicada a él). Soto fue colaborador de Manrique en Jameos del Agua, las Montañas del Fuego, el Monumento al Campesino, entre otros espacios turísticos propiedad del Cabildo de Lanzarote, y diseño la ruta de la Cueva de los Verdes.

Beatriz y Dominik acudieron a Soto y a jardineros de los centros turísticos para que los asesoraran en las obras que emprendieron en la singular edificación.

Dominik conoció la construcción inicial en un viaje que realizó a Lanzarote a ver a un amigo, el cual lo llevó a ver el Oasis de Nazaret, la urbanización en la que se ubica el recinto que luego el matrimonio adquirió y bautizó como LagOmar tras conocer la historia del actor egipcio, fallecido en El Cairo el 10 de julio de 2015. Dominik se quedó prendado con la casa y convenció a Beatriz, entonces ambos hacían trabajos en Gibraltar y en zonas del sur de España, para venir a verla y establecer su residencia en la isla de los volcanes.

"LagOmar es mi tercer hijo. Espero que los nuevos propietarios la cuiden como yo lo he hecho estos 30 años. Forma parte de la historia de Lanzarote" Beatriz Van Hoff - Copropietaria de LagOmar

“LagOmar es mi tercer hijo”, asegura Beatriz con nostalgia por desprenderse del que ha sido su hogar durante las últimas tres décadas. “Lo cuidé durante treinta años y me da pena venderlo”, confiesa. Espera que los nuevos propietarios que se hagan con LagOmar, “lo cuiden tanto como lo he hecho yo todos estos años. Me gustaría que cayera en buenas manos y que se respete esta propiedad porque LagOmar es también historia de Lanzarote”.

Varios propietarios, principalmente, del sector turístico, se han interesado por LagOmar, pero todavía no se ha cerrado ningún acuerdo de compra y la propiedad sigue en el mercado.

La historia que forjó la leyenda de LagOmar

Junto a la casa museo de César Manrique en Tahiche, LagOmar es una de las residencias más fotografiadas en Lanzarote. Fotos y vídeos de LagOmar han dado la vuelta al mundo en las redes sociales y a través de eventos, campañas publicitarias, editoriales de moda y programas de televisión. Sin ir más lejos, la top model española Blanca Padilla posó con diseños de ropa en la campaña de Zara Home (Grupo Inditex) en 2015 en LagOmar y las revistas ElleDecor y AD las han incluido en sus publicaciones. La supermodelo alemana Heidi Klum grabó en 2016 algunos de los capítulos del concurso Germany's Next Topmodel para la cadena televisiva alemana ProSieben. Son solo algunos ejemplos de los numerosos trabajos realizados en el recinto.

Editoriales de moda, anuncios y hasta programas de televisión han tenido de escenario la singular vivienda

¿Cómo se forjó la leyenda de Omar Sharif y LagOmar? El promotor Samuel Benady llegó a Canarias a mediados de los años 60 tras la muerte de un hermano dos años menor que él. La primera parada de Benady fue Tenerife, donde conoció al técnico de construcción de obras y carreteras John Holmes, quien le propuso buscar terrenos en Canarias para llevar a cabo inversiones inmobiliarias. Benady obtenía dinero en aquella época para poder comprar las parecelas con la venta de relojes importados, entre ellos los de la marca Sandoz, relata Félix Hormiga en el libro Jesús Soto 1928-2003. La luz de la piedra, editado por el Cabildo de Lanzarote en 2011, dedicado al maestro artístico de los centros turísticos.

En uno de sus viajes, Benady encontró un suelo para Holmes en Famara y conoció a César Manrique, con el que entabló amistad. Los tres fundaron la sociedad Oasis Nazaret S.L. con 382.000 metros de terreno, que luego abandonó el artista por sus continuos viajes fuera de Lanzarote. A partir de ese momento, Benady acudió a Jesús Soto como “director artístico de las obras, los jardines, la iluminación y los aspectos ornamentales de sus construcciones”, recuerda Hormiga.

Fue Benady el que edificó la vivienda que se conoce como la casa de Omar Sharif. “La casa jamás fue propiedad del famoso artista egipcio", aclara Hormiga.

El protagonista de Doctor Zhivago era una gran jugador de bridge y a raíz de su afición mantenía una gran amistad con el prestigioso jugador holandés Robert Slavenberg, quien fue profesor de tenis en el Arrecife Gran Hotel e incluso llegó a disputar la Copa Davis.

Robert tenía muy buena relación con Benady y vendía sus propiedades. Omar Sharif estuvo una semana en Lanzarote con motivo del rodaje en 1972 de algunas escenas de la miniserie de televisión La isla misteriosa, basada en la novela homónima de Julio Verne. Juan Antonio Bardem codirigió este trabajo junto a Henri Colpi, en el que Omar Sharif encarnaba al Capitán Nemo.

El actor autorizó a Benady a que bautizara la casa con su nombre para así promocionarla y celebrar en ella campeonatos de bridge, pero nunca la compró

El intérprete autorizó a Benady a que bautizara la casa con su nombre para así promocionarla y celebrar campeonatos de bridge. El actor se encargaría de traer a Lanzarote a los mejores jugadores. Sin embargo, Omar Sharif tuvo una quiebra económica y centró su trabajo en Marruecos, donde aceptó una oferta de la Casa Real alauita para convertirse en responsable de su equipo de bridge.

En el Museo LagOmar hay una imagen en la que se ve al interpréte y a Benady echando una partida de cartas, aunque no hay certeza de que sea en el Oasis de Nazaret, que ha servido para forjar la leyenda que se ha mantenido con el paso de los años hasta la actualidad basada en que el actor era el dueño del inmueble que luego perdió en una partida de cartas.

La crisis del petróleo en el año 1975 supuso la ruina total para Benady, que tuvo que dejar Lanzarote agobiado por las deudas. A partir de ese momento la vivienda pasó a manos de Holmes y fue a sus herederos a quienes Beatriz y Dominik compraron la casa en Nazaret.