A Lanzarote no le hacen falta decorados. La conocida como isla de los volcanes es en sí un plató natural que bien sirve para el rodaje de una película, un videoclip, campañas publicitarias, editoriales de moda para revistas, firmas de ropa, complementos y cosméticos y otros trabajos que impliquen al sector audiovisual.

La variedad de paisajes -cráteres volcánicos, playas de arena blanca y negra, acantilados, pueblos con encanto, charcos naturales (los más famosos son San Ginés y Los Clicos), arquitectura espectacular (como los centros turísticos creados por César Manrique), carreteras que casi se funden con el entorno marinas deportivas...- y las más de 3.000 horas de sol al año, son algunos de los atractivos para los residentes, los alrededor de 2,5 millones de turistas que visitan Lanzarote cada año y los que la eligen para trabajar y disfrutar a la vez.

Este último caso ha sido el del modelo internacional y actor catalán Andrés Velencoso, que se ha desplazado a la Isla para fotografiar y grabar sesiones con las piezas de su colección de marca de moda masculina con la que se ha estrenado esta temporada de otoño-invierno como diseñador.

Contra el aburrimiento

Curtido durante más de dos décadas en pasarelas de todo el mundo, con este nuevo proyecto el modelo quiere vestir "a un hombre apasionado con todo lo hace, no solo en lo profesional, sino también en lo personal", según contó a Efe el pasado mes de septiembre al hablar de sus creaciones. Su firma, de la que es director creativo, imagen y embajador, se llama OOTO (Out of the Office), dirigida a "a los inconformistas, censores del aburrimiento y que defienden el planeta. Una marca de moda masculina para aquellos que valoran su tiempo por encima de todo", tal y como se define en la web de la firma.

Y con esa filosofía de respeto hacia el planeta, Lanzarote, declarada Reserva de la Biosfera en 1993, encaja con esa filosofía de los diseños de Velencoso, expareja de Lara Álvarez, Kilye Minogue y Úrsula Corberó.

Velencoso no dudó en compartir en las stories que publicó ayer en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se le ve conduciendo un todoterreno por un camino de tierra entre malpaíses cercano a Órzola (Haría), además de un post con una impresionante puesta de sol en la playa de Famara el miércoles de esta semana. "Belleza de foto", "espectacular" y "bonito atardecer" son algunos de los comentarios de sus seguidores a las instantáneas que acumulan más de 3.000 'me gusta'.

El modelo y actor (Velvet Collection, Élite, Amor de madre, 100 metros, Summer Camp) y su equipo, que abandonaron la Isla el pasado jueves, se hospedaron en un conocido hotel de la localidad turística de Costa Teguise.