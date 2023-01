La familia de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez Rodríguez, presuntamente asesinada a manos de su marido, Raúl Díaz, en la Nochevieja del año 2018 en su vivienda de Costa Teguise, suma aún más dolor, si cabe, a la tragedia con la que conviven desde hace cuatro años.

“No esperábamos que la justicia española pusiera en libertad a Raúl. Estamos muy angustiados”, declara Helena, hermana de Romina Celeste, en conversación con LA PROVINCIA desde Asunción (Paraguay) en relación a la salida este viernes de la cárcel de Tahiche del marido de su hermana. Raúl, acusado de matar, quemar en una barbacoa, descuartizar y repartir por distintos puntos de la costa de Lanzarote el cadáver de Romina Celeste, está en régimen de libertad provisional y sin fianza tras cuatro años en el citado centro penitenciario, el tiempo máximo que permite la ley a la espera de que se celebre el juicio.

“Es muy difícil para nosotros estar tan lejos, no poder hacer nada y que la Justicia nos haga esto. La Justicia actúa como si mi hermana no haya existido”, lamenta Helena "desde el otro lado del mundo" tras ver las noticias que informan del excarcelamiento del que fuera su cuñado. "Los padres de Romina Celeste y el resto de la familia estamos muy mal, no esperábamos esto".

Están en continuo contacto con la abogada Emilia Zaballos, que ejerce la acusación en nombre de la familia. La letrada también ha mostrado su indignación por el auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas que decreta la puesta en libertad preventiva de Raúl Díaz, ya que considera que existe un alto riesgo de fuga. Zaballos ha calificado de "dantesca" la actual situación de Raúl Díaz.

El marido de Romina Celeste solo puede moverse por toda la geografía española y, de hecho, ya se dirigió este viernes al Aeropuerto César Manrique Lanzarote tras salir de prisión para tomar un vuelo fuera de la Isla. Las únicas restricciones que le ha impuesto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas son la comparecer todos los lunes en sede judicial, designar domicilio en España y notificar cuantos cambios de dirección lleve a cabo. Tiene prohibido salir del territorio nacional, por lo que se le ha retirado el pasaporte y no se le puede expedir uno nuevo.

"Nunca nos dijo que Raúl la maltrataba"

"Raúl asesinó y descuartizó a mi hermana", afirma rota al otro lado del teléfono. "No tenemos nada de ella. No sabemos dónde está su cuerpo. No hemos podido ni velarlo", lamenta dolorida.

Helen se pregunta "por qué Raúl mintió desde un principio y por qué no tenemos el cuerpo de mi hermana. No pudimos ni ayudarla". El marido de Romina llegó incluso a denunciar en la Guardia Civil su desaparición el 7 de enero de 2019, una semana después de que la familia de la joven le comunicara que no sabían nada de ella desde Nochevieja. Él les hizo ver que habían discutido y que Romina Celeste había abandonado el domicilio conyugal. La Fiscalía pide para Raúl 20 años y dos meses de prisión y lo acusa de seis delitos.

El 31 de diciembre de 2018 por la mañana Romina Celeste, que dejó dos hijos en Paraguay (uno tiene ya 15 años y otro 8), se puso en contacto por última vez con los suyos y les mandó varias fotos. Hablaba con su madre "cuatro o cinco veces al día y no volvimos a saber nada más de ella", recuerda Helena.

Romina Celeste no les dijo que su marido la maltrataba. Fue atendida por los servicios sanitarios los días 8 de agosto y 21 de octubre tras haber sido agredida por su marido y el 29 de diciembre de 2019 se presentó en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote tras haber sufrido otra supuesta paliza. Sin embargo, ningún médico la atendió porque su marido fue a buscarla al centro sanitario y se la llevó antes de que la viera el facultativo. La mujer murió dos días después.