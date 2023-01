Coalición Canaria insta a sus concejales en Yaiza a abandonar el grupo de gobierno "ante el ninguneo de Unidos por Yaiza (UPY) y de su presidente, Óscar Noda, y ante las continuas excusas de su hasta ahora socio de gobierno para convocar la mesa de seguimiento del pacto, evitando así aclarar la tensa situación que desde hace meses se vive en el sur".

“CC no va a ser cómplice de determinadas situaciones y mucho menos si en vez de explicaciones lo único que recibimos son excusas e intentos de demora con el único objetivo de desgastarnos”, afirma la secretaria insular de los nacionalistas, Migdalia Machín.

Tal y como explica Machín “para nuestra formación política es fundamental la comunicación y consideramos que la falta de ella entre ambos partidos hace que la situación sea insostenible”.

Y es que, desde que el pasado 30 de diciembre, la máxima dirigente de CC en Lanzarote anunciara que se había dirigido por escrito al alcalde de Yaiza y secretario de UPY, Óscar Noda, pidiendo la convocatoria del citado órgano de consenso, la solicitud para concretar la fecha del encuentro ha sido reiterada en varias ocasiones y a través de distintas vías, sin que Noda haya dado muestras de estar interesado en cerrar la reunión, dejando simplemente pasar los días.

Tras varios intentos infructuosos de contactar y tratar de consensuar horarios, Migdalia Machín envió un último email el jueves 12 de enero en el que exigía a Noda la celebración de la mesa de seguimiento del pacto antes del lunes 16, haciendo hincapié en la “complicada situación política y administrativa que se vive a diario en el Ayuntamiento”.

Asimismo, se dio un plazo de 24 horas (que terminó a las 20:20 horas del viernes 13 de enero) para que el presidente de UPY diera alguna muestra de interés por reconducir la situación, obteniendo como única respuesta que su “apretada agenda de alcalde” le impide reunirse con los nacionalistas hasta el 20 de enero.

“Con este desplante e inexistencia del obligado respeto que debe haber entre partidos que gobiernan juntos, en CC entendemos que UPY no tiene intención alguna de mantener un buen clima de trabajo que permita, en esta etapa final del mandato, alcanzar los objetivos pendientes”, recalca Machín, quien insiste en que “entre partidos que cogobiernan debe haber un mínimo de decoro y de respeto, pero Unidos por Yaiza no lo ha tenido con nosotros”.

El pacto no le gustó a CC desde el principio

El acuerdo de gobierno alcanzado en Yaiza tras las elecciones de 2019 no fue el que le hubiera gustado a los nacionalistas (solo dos de los cuatro concejales de CC con áreas de gobierno) pero que se aceptó porque en aquel momento era la única posibilidad de dar gobernabilidad al Consistorio sureño y trabajar por y para los vecinos de Yaiza y, como recalca Machín, “CC es un partido que se presenta a unas elecciones para gobernar”.

Sin embargo, con el paso del tiempo las relaciones entre ambos socios de gobierno se han ido tensando, "hasta el punto de ningunear a Emilio Machín, concejal en el Ayuntamiento y candidato de CC a la Alcaldía de Yaiza en mayo de 2023".

La secretaria insular asegura que CC ha hecho todo lo posible por solventar la crisis de gobierno pero que “cuando uno de los socios no tiene siquiera interés en poner nuestras diferencias sobre la mesa, intentar solventarlas y dialogar por el bien del municipio, no hay nada más que hacer que dar el paso y trabajar desde la oposición lo que no nos han dejado trabajar desde el gobierno”.