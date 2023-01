La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, y la concejala de Festejos, Encarna Páez, han presentado durante la mañana de este jueves 26 de enero de 2023, el cartel del Carnaval de Arrecife 2023, obra de Andrea Ruano Criado quien ha estado presente en el acto junto a las dos responsables municipales.

En este sentido, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha dedicado unas palabras a la joven artista a la que ha expresado “mi más sincera felicitación a la autora del cartel del carnaval de Arrecife por su increíble diseño. Su creatividad y habilidad artísticas son evidentes en cada detalle del cartel, y su trabajo ha contribuido a hacer del carnaval un evento aún más especial. Además, me gustaría felicitarla por ganar el certamen, su trabajo ha sido reconocido por un jurado exigente y eso es un gran logro”.

Por su parte, la concejala de Festejos municipal, Encarna Páez, ha pedido a la joven artista autora del cartel de esta edición, “que sigas brillando con esa luz que tienes y que produce cosas tan bonitas como este cartel, y no permitas que nadie la apague”. Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento al director de la Escuela de Arte “Pancho Lasso”, Manuel Perdomo, “por la permanente colaboración del centro que dirige al haber acogido una nueva edición del concurso para designar el ganador del cartel del “Carnaval de Arrecife 2023” poniendo a disposición municipal sus instalaciones y el talento de los alumnos que han participado en esta edición”.

Hay que recordar que la joven artista resultó ganadora del concurso en el que han participado los alumnos del ciclo de Diseño Gráfico e Ilustración de la Escuela de Arte “Pancho Lasso” de Arrecife.

Andrea Ruano es una arrecifeña de 24 años que cursó Bachillerato de Artes Plásticas en la Escuela de Arte “Pancho Lasso” de la que en la actualidad es alumna del Grado Superior de Ilustración.

Celia Cruz como inspiración

La autora del cartel del Carnaval de Arrecife 2023, cuya combinación de colores y elementos utilizados y su capacidad para capturar la esencia del evento transmiten de manera excelente la emoción y la alegría del carnaval, ha explicado que la creación de la obra para este tradicional evento festivo “surgió de la propia Celia Cruz, sus canciones son prácticamente un himno en cualquier celebración del carnaval y, de hecho, el mensaje que he intentado trasladar con el cartel es que, como dice la propia Celia: la vida es un carnaval”. Además, Ruano ha remarcado “el carácter inclusivo del cartel para cuyo diseño he mostrado personas de diferentes etnias, géneros y edades”.

Respecto a las influencias artísticas que han inspirado su diseño, Andrea Ruano ha apuntado “a las redes sociales y todo el talento, especialmente joven, que me llama la atención. Sigo mucho a ilustradores de cuentos infantiles porque es un aspecto que me interesa mucho y de hecho he intentado que eso se refleje en el cartel donde utilizo líneas muy suaves intentando atraer también la atención de un público más pequeño”.

Por último, hay que recordar que el Carnaval de Arrecife 2023 tendrá lugar entre el 10 y el 22 de febrero próximos.