El anfiteatro de Las Cucharas acogió en la tarde de ayer el acto institucional de reconocimiento al sector turístico de Costa Teguise y a la labor desempeñada por tantos profesionales que han contribuido al desarrollo y crecimiento de la localidad durante sus 50 años de vida.

Mercedes Hernández Pérez, Fidel Morales Morales, José Ignacio Zarza Stuyck, Juana Rosa García García, José Torres Jiménez y Francisco Martínez García, recibieron una distinción especial por su aportación al mundo hotelero, gastronómico, medioambiental, deportivo o asociativo a lo largo de décadas tirando del carro de un destino turístico que ha sido ejemplo de turismo de calidad. Así lo manifestó Adolfo de la Rúa, como portavoz de los 32 establecimientos que también recibieron un diploma honorífico por su contribución a la modernización de la planta alojativa de Costa Teguise, que hoy en día se sitúa en lo más alto del ranking de destinos competitivos y de alta rentabilidad de toda Canarias.

“Festejamos esta efeméride reconociendo a todos los agentes que han hecho posible el cambio en Lanzarote y la apertura de nuevos mercados, nichos de trabajo y oportunidades de desarrollo para nuestra gente, tanto para los que hemos nacido aquí como para los que llegaron desde fuera y encontraron su lugar para desarrollar su esfera personal y profesional”, manifestó Oswaldo Betancort durante su intervención. “Costa Teguise ha sido, y es, un mundo de oportunidades laborales, de desarrollo profesional, de piedra angular para el segmento empresarial, de modelo para la restauración, la hostelería, el ocio y las actividades programadas por y para el turismo, sea cual sea su nacionalidad y franja de preferencias”, añadió a la vez que abrió una reflexión sobre “el modelo actual de turismo que tenemos y de cuál es el que queremos alcanzar para los próximos años, todo en base a una educación medioambiental que nos viene exigida por nuestra condición de Reserva de la Biosfera”.

“El paisaje lo tenemos, el factor humano también, ahora falta seguir emprendiendo, mejorar y renovar la red de alojamientos, diseñar nuevos espacios y, sobre todo, creer en lo que somos y en lo que hemos sido, tomando impulso para acometer siempre con esperanza el futuro”, concluyó Betancort, felicitando a todos los miembros del sector turístico “con el que cuento encarecidamente para ir de la mano en todos compromisos venideros”.

Semblanza de los homenajeados

Mercedes Hernández Pérez

Maestra de profesión, llega a Costa Teguise por casualidad en el año 1990. Sin complejos y sin formación en la rama turística, accede a la dirección de los Apartamentos Nazaret, incorporando a su gestión Mansión Nazaret en el año 1996 y en el 2010 se hace con las riendas de los Apartamentos Sol.

Nicolás García Pérez

Profesor de golf, se inició en este deporte en Madrid con 8 años. Llega a Costa Teguise en 1978, tres meses antes de la inauguración del Campo de Golf de Costa Teguise. Desde el principio realiza todas las funciones dentro del campo de golf, como dar clases a adultos y fundamentalmente trabajar con alumnos en edades tempranas para obtener y formar grandes jugadores. Con más de 10 horas de trabajo diario de lunes a lunes, miles de alumnos dieron los primeros golpes de la mano de Nicolás, el hombre que puso de moda y enseñó a muchos los secretos de este deporte en Lanzarote.

Fidel Morales Morales

Procedente de Tinajo, llega a Costa Teguise en el año 1986 para integrarse como trabajador de la UCCT, como peón para realizar las labores de mantenimiento, conservación y limpieza de la urbanización, fue ascendido a encargado hace 30 años labores que sigue ejerciendo actualmente para URBASER. Trabajador incondicional y referente de todos los vecinos de Costa Teguise cuando tienen algún problema.

José Ignacio Zarza Stuyck

Llegó a Costa Teguise procedente de su Bilbao natal en 1985. Se enamoró del clima, de la calidad de vida y de las posibilidades que ofrece la zona para la práctica deportiva. Gran defensor desde entonces de la zona residencial y de la calidad turística. Ha formado parte de la UCCT hasta el día de hoy con gran devoción por el mantenimiento y conservación de la urbanización. Dentro del mundo del turismo en Costa Teguise, desarrolló varios proyectos hoteleros (La Galea y Olita), además de estar involucrado en grandes eventos deportivos, siendo pionero en 1989 con el campeonato mundial de windsurf. Actualmente dirige una empresa de senderismo vinculado a los volcanes.

Juana Rosa García García

Junto a su madre, su tía y prima empezó en el Hotel Meliá Salinas con solo 15 años (1978) como camarera de pisos. Trabajadora incansable que ha sido recompensada en el año 2000 con el ascenso a subgobernanta de dicho hotel hasta el día de hoy.

José Torres Jiménez

Nacido en Bailén (Jaén). Llega a Costa Teguise sobre el año 82, para abrir el primer establecimiento de restauración en Costa Teguise, La Chimenea, ubicado en el C.C Las Cucharas. Cuenta con dilatada experiencia en el sector de la restauración como chef, trabajando en diferentes puntos de la península y en las islas.

Francisco Martínez García

Vicepresidente por la Zona Norte y portavoz de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote (Asolan). Es conocido también por ser la cara visible durante muchos años del Complejo Los Zocos de Costa Teguise. Cuenta con una dilatada experiencia empresarial especialmente vinculada al sector turístico, y apuesta por consolidar las organizaciones que lidera como entes dinamizadoras que representen a los empresarios y contribuyan al desarrollo de la isla y sus condiciones de bienestar social y económico.

A lo largo de su dilatada carrera en el sector turístico, Martínez ha sido capaz de atesorar algunas historias que ayudan a conocer un poco más su perfil.

Durante muchos años, fue el guardián de las llaves de la ‘Mareta’, la casa originalmente de Hussein de Jordania, que pasó al patrimonio Nacional como un regalo al entonces rey de España Juan Carlos I, que no podía aceptar este tipo de obsequios. Según reveló en el programa radiofónico Bungalow 103, él se “encargaba del mantenimiento, limpieza, comida, bebida y, a veces, de entretener al distinguido público”. Entre los visitantes ilustres con los que trató se encuentran Felipe González, Mijaíl Gorbachov (con quien paseaba a menudo durante horas), Vaclav Havel (ex presidente de Chequia), la propia familia real y Helmut Kohl.

Y es justo con el ex presidente alemán con quien atesora la anécdota más curiosa: “Nos anunciaron la visita para la cena de Helmut y Felipe González. Los esperábamos a las 10 de la noche y alguien desde la organización nos pidió que contactásemos con la compañía eléctrica para poner una doble seguridad en caso de que la luz se fuera. Cuando estaban dentro de la casa, el señor Kohl me preguntó por el baño, le fui a indicar dónde estaba y se fueron todas las luces de la zona en ese instante. No tuve más remedio que acudir a un encendedor que llevaba en el bolsillo para que pudiésemos ver y acercarle a hacer sus necesidades, porque no se veía nada en absoluto. Fue muy simpático, él se echó a reír y yo también ante la escena”.

La celebración de las Bodas de Oro de Costa Teguise arrancó el pasado mes de octubre de 2022 y, desde entonces, el Ayuntamiento de Teguise, con Oswaldo Betancort como alcalde presidente de la Corporación, ha organizado sendos reconocimientos a entidades e instituciones implicadas en la evolución de un destino turístico y residencial de gran relevancia en Lanzarote y Canarias como es Costa Teguise.