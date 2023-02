La semana pasada Lanzarote se declaró isla "saturada" para un futuro con menos turistas. Con un censo de apenas 151.000 habitantes, recibió hasta noviembre de 2022 a 2,5 millones de turistas, esto es, 17 veces su población. Ahora, el Cabildo de la isla ha avanzado la idea de declararse como "zona saturada turísticamente", algo para lo que aseguran existe "un amplio consenso social". Sin embargo, las primeras voces de oposición ya han surgido.

Han sido varios los medios de comunicación, tras el anuncio de esta noticia, que se han hecho eco y no han tardado en surgir las primeras reacciones negativas por parte de medios como Dailymail.co.uk, que en su titular afirma que la isla "está harta de que tantos turistas británicos visiten la isla y quiere menos turistas británicos".

En el mencionado artículo, además, aseguran que que "ahora está aplicando deliberadamente una política de declive turístico" en pro del futuro del Archipiélago, y añade que "los líderes de la isla dicen que la nueva estrategia se centrará en volverse menos dependiente de los británicos, que actualmente representan más de la mitad de los números de vacaciones".

Conclusiones erróneas

El presidente de Lanzarote Business and Residents Association, Daniel Trigg, "hay información llegando a los medios de comunicación del Reino Unido, también en Irlanda, de que Lanzarote no quiere a los turistas británicos e irlandeses. Estamos nosotros como asociación bastante preocupados con estas noticias, no entendemos de dónde han sacado estas conclusiones y estamos investigándolo, pero a través de la asociación lo que estamos haciendo es combatiéndola con información positiva en nuestras redes sociales, y a través de la red de comunicación oficiales que tiene la asociación en los países de origen".

"Cuando utilizan el lenguaje y lo traducen literalmente hay que tener bastante cuidado", añade alertando de la posible mala fe que puedan estar empleando destinos competidores a la hora de interpretar las informaciones que salen al exterior.

"Lo que nosotros tenemos que transmitir es que lo que Lanzarote quiere es una isla protegida, una isla de conservación, y acorde con el medio ambiente. Pienso que lo que están haciendo nuestros competidores, porque al final esto es una guerra de comunicación, están aprovechando que se utiliza el lenguaje de una forma mala para hacernos daño a nosotros como destino turístico, sabiendo que nosotros somos muy populares en ciertos mercados, y no duda nadie de que la promoción turística de los otros destinos que son populares aprovechan este mecanismo para darnos palos", explica Trigg.

Reacciones

El artículo afirma que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo dijo que “este año, fuimos a la feria de viajes FITUR para presentar el cambio de modelo turístico que queremos para Lanzarote, en el que han venido trabajando a lo largo de este mandato, a pesar de los contratiempos y limitaciones derivados de la pandemia”.

El DailyMail recoge varias quejas de distintos turistas británicos. “Creo que ella es francamente grosera. Esta mujer está diciendo que quiere una mejor clase de turista, ¿cómo se atreve?”, dice el turista Andrew Edwards, de 54 años, en referencia a la citada cita de Corujo. "Estamos gastando mucho dinero aquí", añade.

“Me estoy quedando en una villa con amigos y vamos a restaurantes todos los días para el almuerzo y la cena. ¡Está costando una fortuna!. Si esta mujer no quería que los británicos vinieran a Lanzarote, ¿por qué la cerveza es tan barata?”, se pregunta.

Mark, de 68 años, vendedor jubilado de Bristol, dijo: 'Es indignante. Hemos venido aquí para descansar todos los años después de Navidad durante los últimos siete años. Pasamos diez días alojándonos en un hotel y simplemente relajándonos. Pero si no nos quieren aquí, nos iremos a otra parte. Nos necesitan. ¿Qué más hay aquí aparte del turismo? ¡Nada!".

Paul, de 62 años, de Chelmsford, Essex, dijo: "Es una tontería total. No hay nada aquí aparte del turismo. ¿Qué más podrían hacer para ganar dinero?. Su amigo Bernie O'Sullivan, de 57 años, agregó: "Todos vienen aquí por el clima. Realmente no hay nada más", sentencia.