Arrecife pretende convertirse en una ciudad relajada, con más ocio y deporte

Más ocio, deporte y espacios públicos para disfrutar de la capital. Esta es la ambiciosa propuesta del anteproyecto de transformación íntegra del Parque Temático de Arrecife para dotar a la ciudad de un gran espacio donde poder realizar actividades deportivas y de ocio al aire libre.

Una promesa electoral del grupo de gobierno capitalino que a un par de meses de las elecciones municipales considera que cumple, ya que en algunos aspectos se ha puesto en marcha. La alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, y la concejala de Participación Ciudadana, Eli Merino, que ha anunciado su marcha de Somos, el partido por el que se presentó en 2019, fueron las encargadas de presentar la propuesta municipal.

“El proyecto ya se está redactando y nuestro objetivo es que podamos culminar todos los trámites para que a principios de 2024 empiecen las obras”, señaló Ástrid Pérez.

De manera especial, y como principal novedad destaca la futura construcción de un parque de calistenia, el cuarto de Arrecife (en 2019 había cero parques de calistenia). Medirá 935 metros cuadrados y se podrán realizar deportes al aire libre con seguridad y comodidad.

También se realizará la instalación de un espacio de 1.126 metros cuadrados donde poder realizar sesiones de cine al aire libre para el disfrute del buen clima de Arrecife.

Asimismo, la construcción de una zona deportiva infantil de 1.042 metros cuadrados con canchas multideportivas donde poder realizar deporte al aire libre con total seguridad.

Una nueva zona de skatepark de 2.200 metros cuadrados con nuevos elementos, nueva U walride o diferentes planos inclinados para los usuarios.

Como rasgo distintivo, el parque temático incluirá una fuente de suelo transitable de 955 metros cuadrados con surtidores en el suelo diseñada para mojarse y refrescarse en los días de calor, lo que supone un plus y un atractivo más de este parque.

También habrá un merendero de 930 metros cuadrados equipado con distinto mobiliario e importantes zonas de sombra.

Y por último, el parque temático contará con una zona Pump Track a lo largo del parque que funcionará como hilo conductor para que ciclistas, viandantes o skaters puedan recorrer.