Por primera vez, Lanzarote celebra este año la Feria Insular del Libro y la dedicará al novelista tinerfeño Rafael Arozarena y a su novela 'Mararía', que transcurre en Lanzarote. La cita literaria se celebra del 27 al 30 de abril en el municipio de Yaiza gracias a la colaboración entre el Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Yaiza y la asociación de libreros y editores Isla Literaria.

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, explicó este lunes durante la presentación de la I Feria Insular del Libro que la elección de Arozarena como figura protagonista del evento se debe a que este año se se conmemora el centenario de su nacimiento y se cumplen además 50 años de la publicación de su obra más conocida.

Corujo destacó que la feria, que nace con vocación de continuidad anual, tendrá carácter itinerante, de forma que cada año se celebrará en un municipio diferente de Lanzarote "con el fin de promover la lectura por toda la geografía insular y acercar la cultura a toda la población". "Debemos reivindicar y apoyar la creación literaria, el sector editorial y la lectura, puesto que desempeñan un papel esencial para el desarrollo humano, su bienestar y su felicidad", añadió.

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Yaiza, Daniel Medina, expuso que "Yaiza siempre ha apostado por las letras y por una pequeña Feria del Libro que siempre ha mantenido viva la llama de la literatura en en el municipio". Por ello, "acoger esta primera feria insular nos llena de orgullo y de honor", añadió.

Los representantes de la asociación isla Literaria, Mayte Pozo y Tomás Pérez-Esaú, han desgranado parte de la programación de la I Feria Insular del Libro y han trasladado su agradecimiento a las instituciones implicadas por hacer "realidad este sueño". "Somos una isla pequeñita, menor, pero tenemos un volumen de producción editorial y una cantidad de librerías que no es normal, estando a la cabeza en Canarias. Por ello queríamos hacer una feria digna", han manifestado, apuntando que el propósito "no es solo acercar la feria a quienes leen sino a quienes no tiene este hábito".

Programa

La feria contará con la participación de siete editoriales y cinco librerías. Dispondrá de tres zonas diferenciadas para adultos, frikis y niños. En la zona adultos habrá cuentacuentos, talleres, firmas de libros, monólogos, teatro y presentaciones, así como se llevará a cabo una mesa de debate sobre la mujer en la literatura. La zona friki tendrá un encuentro de autores/as con escolares, así como de talleres de creación de cómic y de rap. Habrá además una mesa de ilustradores, otra sobre el género de terror y ciencia ficción, juegos, merchandising, una exposición de ilustradores, firmas de libros y presentaciones. Finalmente, la zona infantil contará con cuentacuentos, talleres de cuentos, encuentros con autores, firmas de libros, teatro, juegos infantiles, y ludoteca entre otras actividades.

Entre los autores/as que ya han confirmado su participación en esta I Feria Insular del Libro de Lanzarote se encuentran José Luis Correa, Elsa López, Marta Robles, Héctor Abad, Jesús Cintora, Ana Requena y Amparo Sánchez (líder de Amparanoia), todos ellos con una amplia trayectoria profesional.