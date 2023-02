Las mil y una noches en el Charco

Pasear por la avenida de Arrecife supone acercarse a un paisaje diáfano, envolvente, que llama y atrapa. Resulta difícil tratar de construir algo, cualquier cosa, que sea capaz de hacer olvidar esa imagen, la imagen del mar frente al Puente de Las Bolas y al Castillo de San Gabriel. Tal vez solo hay algo en Arrecife, un lugar reconocible, que es capaz de superar este paisaje: el Charco de San Ginés. Un espacio mágico, un pedazo de mar que eligió este recoveco para quedarse, y para permitir que sus inquilinos pudieran transitar, bañarse, sacar las barcas, y soñar con otros viajes que no se hicieron. Con aventuras difíciles de creer, pero que quizás sí sucedieron. Y detrás, en los traspatios de las casas que dan al Charco, las mujeres hilvanaban relatos, unas a otras se contaban cuentos mientras esperaban el regreso de sus Ulises particulares. Ellas hablaban, tejían, mientras los hombres siempre estaban lejos, en la mar, soñando con salir nuevamente en sus barcas. Unas chalanas no bien pulidas, ni bien acabadas, no especialmente estables, ni limpias, pero cálidas y poéticas. Y siempre, al abrigo, dentro de las casas.

El artista lanzaroteño Juan Gopar se adentra en las entrañas del Charco. Mira desde la ventana abierta, la ventana azul de la casa de sus abuelos, mira y ve lo que ahora resulta invisible. Tal vez porque ya no existe, tal vez porque en algún momento los habitantes de este viejo volcán manso se olvidaron de contar sus historias. O ya no queda lugar para ellos, salvo en la memoria. Gopar dice que «existen múltiples formas de mirar el paisaje: simultáneas, diversas y muy a menudo totalmente opuestas». Mirar lo que queda y lo invisible. Aquellos sueños que le contaba su abuelo Santiago. Su abuelo soñó o tal vez solo imaginó que su barco se hundía, se ahogaba la tripulación y todo terminó. Se lo contaba una y otra vez, y en ese sueño también se perdía el Charco: desaparecía la iglesia, las casas, las barcas. Solo quedaba el cielo, el mar y sus reflejos en el agua. Juan Gopar muestra en la exposición que estos días puede verse en la Casa de la Cultura de Arrecife ese paisaje huidizo, invisible, ese Charco de San Ginés soñado, que se pierde, y se difumina, y que fue durante años el lugar de partida y de llegada. Arrecife fue el Charco de San Ginés, sin este espacio no se entendería su historia. Tal vez por eso, en esta muestra, lo primero que se ve, lo que da título a la exposición es la barca de su abuelo: Sherezade de las mil y una Arrecifes. Un nombre carismático, seguramente su abuelo Santiago no supo quién fue esta mujer, ni que se pasó mil y una noches contando historias. Ya se sabe que las embarcaciones de pesca suelen llevar el primero de los nombres, nombres de mujer heredados, que permanecen. Al final, el azar, que a veces es arbitrario y juguetón ha querido dar sentido a la visión que sus abuelos tenían de su vida. Él soñando despierto, mirando a ese mar pequeño que acoge a los vecinos de esta parte de Arrecife y su abuela María, detrás, en el traspatio contando historias, como Penélope. Reconstruyendo las vivencias, enhebrando relatos más fuertes que el tiempo, llenando de sentido el paisaje y a la gente que habitó esas viejas casas blancas, con ventanas azules, que miraban al Charco. Dice Juan Gopar que las mujeres fueron la fortaleza. Las encargadas de sostener con vigas aquella realidad: cosiendo, cuidando de los hijos, enseñando, hilvanando relatos, «incluso el acto de pelar una papa puede ser un acto artístico si se hace conscientemente». Ellas siempre en el traspatio, en la invisibilidad, y tan necesarias, tan imprescindibles. Pateras y objetos náufragos En uno de los poemas de Manuel Padorno, y que ilustran la exposición, se lee: «Mi casa el mar; no quiero bajar del mar a pozo hondo, a cueva oscura, a tierra negra. Dejadme aquí en el mar subido...» Juan Gopar no renuncia a salir de ese enclave, de esa parte de la mar que se acomoda en el Charco y vuelve a indagar en las orillas, en el resto del paisaje, en la isla más grande. Como una matrioska, esa gran muñeca rusa, que encierra otras muñecas, en la obra de Gopar, la isla grande, enigmática, se mete en otra isla, y en otra, hasta llegar a la esencia. Entonces hay que mirar más allá, recorrer las orillas, y dejar de imaginar lo que fue, lo soñado, se impone la realidad. Este artista insiste en rescatar los objetos náufragos, todos esos restos de basura, de plásticos, de sogas, de trozos de madera y los cuelga, los muestra, los enseña. Las pateras rotas, destrozadas, abandonadas sobre la arena de Caletón Blanco, de Punta Mujeres. Son tantos esqueletos que ahora los queman. Arden y se pierden como los deseos de los que viajaron en ellas. Y Juan Gopar se detiene en recuperar esos andrajos, esos jallos. Con ellos reconstruye y diseña pequeñas casas hechas con restos del naufragio. En un alarde de justicia poética, el artista transforma esas maderas rotas en el hogar con que sueñan los migrantes. Su aventura sobre esas balsas de madera tiene como objetivo llegar a una tierra mejor, a un lugar en el que poder levantar su nuevo hogar. Lamentablemente la mayoría no lo consigue. Su odisea se quiebra. Sucumben. De aquel sueño apenas queda unos pasos perdidos sobre la arena. Cuando se entra en la Casa de la Cultura hay que mirar hacia arriba. Ver y detenerse en lo que cuelga como despojos salados: sogas maltrechas, restos de plásticos de colores, una amalgama deshilachada, y todos juntos forman un paisaje disperso, una obra colorista, y también hermosa. Una leve brisa los mueve, parece que se mecen. Un viento ligero que se cuela por algún escondrijo, por un agujero en alguna ventana, provoca un inesperado sortilegio. El vaivén colorista logra que el que mira se aleje de esa realidad, de esos objetos náufragos, objetos indeseables que fatigan, que ensucian las playas, éstas y las del resto del mundo, y al final esa maraña de despojos se transforma en un poema. Un tapiz curioso que refleja lo peor del mundo. Dice Juan Gopar que «nos movemos a diario entre paisajes incógnitos y territorios ocultos, entre geografías invisibles solo en apariencia. Las geografías de la invisibilidad, aquellas que están sin estar». Y esas otras geografías contienen paisajes indeseables, pestilentes, desagradables, «y por ello son lugares fácilmente sorteables a la mirada, son los territorios de la ciudad oculta que solo entrarán en escena cuando el espacio que ocupan se convierta en apetecible». Tal vez cómo está ocurriendo con el Charco de San Ginés. Aquel antiguo volcán manso del que hablaba Agustín de la Hoz, y que sirvió para acoger a las familias de los marineros de Arrecife, con varias playas de arena fina, y la certidumbre de vivir todos en torno a una comunidad que se regía por las viejas costumbres. La historia de Arrecife nace en torno a ese pedazo de mar, y a los relatos que crecieron a su alrededor. Ahora el tiempo y las nuevas miradas sobre un entorno apetecible han marchitado aquel Charco de la memoria y las barcas con nombre de mujer. Como Sherezade.