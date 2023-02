El Grupo Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote (CC-PNC) ha solicitado, junto al Grupo de Partido Popular, la convocatoria de un pleno extraordinario para exigir que el consejero delegado del Ente Público Empresarial Local-Centros de Arte, Cultura y Turismo (EPEL-CACT) que preside Dolores Corujo, cumpla con el pago del canon aprobado por el Pleno en todos los presupuestos de la Corporación hasta el día de hoy y, en todo caso, que dé cumplida y transparente información a todos los grupos políticos de cuál es la situación actual de la liquidación de dicho canon.

En este sentido, el portavoz adjunto de CC, Pedro San Ginés, solicitó un informe exhaustivo a la Agencia Tributaria al respecto a finales del pasado año, “informe que damos por sentado que ya está elaborado y remitido a la presidenta, quien con toda probabilidad lo está reteniendo sin entregar a sus destinatarios, en el enésimo alarde de oscurantismo y falta de transparencia que ha caracterizado todo su mandato”.

Coalición Canaria, que asegura que demostrará el fraude de los supuestos beneficios de los Centros Turísticos, afirma que son millones de euros los que se adeudan al Cabildo por impago del canon de los CACT; un canon que los informes de Intervención certifican que entre 2004 y 2022 CC lo ha pagado siempre y el PSOE nunca.

Tal y como informa San Ginés, “sabemos que han engañado al Consejo, al Pleno y a la ciudadanía y hay una importante deuda ocultada y pendiente, por incumplimiento del pago del canon durante todo el mandato, cuya responsabilidad alguien tendría que asumir”.

"Maquillar las cuentas"

Por su parte, como es sabido, el consejero delegado de la Entidad, Benjamín Perdomo, ha manifestado públicamente que no es verdad que el canon no se haya abonado, “porque se están realizando compensaciones con la facturación pendiente de pago por parte del Cabildo, o alguno de sus entes dependientes”. Los nacionalistas están convencidos de que esto no solamente es falso sino que ha sido el Cabildo y sus entes dependientes (Consorcio de Emergencias, SPEL u otros) los que han inyectado enormes sumas a los CACT para maquillar sus cuentas.

Así, el representante de CC-PNC en el Consejo de Administración, Samuel Martín, anuncia que “también hemos pedido tanto por escrito como en el seno del Consejo de Administración de los CACT, que se nos facilite y se haga pública toda la información sobre los encargos o encomiendas de sus entes dependientes en este mandato, además de la información desglosada por centros y por actividades, como se daba antes y ahora se oculta aportando una simple previsión de ingresos y gastos en una hoja a doble cara” y añade que “suponemos que la presidenta esta vez, forzada por el Reglamento, sí cumpla con la transparencia a la que se viene negando durante todo el mandato”.

Finalmente, desde el Grupo Nacionalista se subraya que lo que se pretende es “que se dé cuenta al pleno de qué es lo que está ocurriendo con dicho canon y de cuáles son los planes del gobierno al respecto”, e informan que, en su solicitud, han pedido la comparecencia de la titular del Órgano de Gestión Tributaria y directora de la Red Tributaria, e interpelan a la consejera de Hacienda para que se explique y aclare cuál es la situación actual de la liquidación del denominado canon de los CACT al Cabildo Lanzarote.

“No tenemos duda de que si no ocultan información, este pleno extraordinario demostrará el fraude de los presuntos beneficios de los CACT”, recalcan.