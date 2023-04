Lanzarote y el modelo internacional Jon Kortajarena dan un paso más en la idílica relación que mantienen desde hace décadas. El vasco no pierde ocasión para declarar su amor por la isla de los volcanes, donde tiene una casa en su paraíso particular: Famara (municipio de Teguise). Hasta allí se escapa cada vez que sus compromisos profesionales se lo permiten.

“Desde pequeño quise tener un refugio. En la cabeza del niño que era, me imaginaba un sitio con sol y mar. Sin ruido, sin amenazas, sin tener que estar preocupado de nada más que de vivir y disfrutar de las cosas más humanas. Donde había espacio para hablar, quererse y disfrutarse. @casasualanzarote es eso para mi. Un lugar donde me siento a salvo, donde disfruto de mí, de mi familia y de algunas personas que encuentro en el camino y me llenan el corazón de amor y admiración. Doy gracias a la vida por haber conseguido ese refugio, y gente maravillosa con quien compartirlo y disfrutarlo”, ha escrito el modelo y actor en un post de Instagram junto a varios fotos solo o en compañía en Lanzarote y de rincones de Lanzarote. En una de las imágenes sale desnudo en Famara y en otra acompañado desde lo alto del Risco de Famara.

En 2018 la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), integrada por representantes de entidades públicas y privadas, premió como Distinguido del Turismo, en el apartado de Personalidades, a Jon Kortajarena por difundir a través de sus redes sociales la actividad que realiza durante sus estancias destacando las bondades de la Isla.

Además de admirar a su querida Lanzarote, ahora se puede llevar puesta la isla en la colección unisex que ha creado el modelo para la conocida marca de moda española Ecoalf, creada en 2009 y que emplea materiales reciclados en la elaboración de sus prendas.

Lanzarote, el mar y la naturaleza en una única colección, es el eslogan de la campaña cuyas prendas, sin género y de estilo deportivo se han hecho con materiales reciclados y de bajo impacto de la más alta calidad.

En su confección se han ahorrado más de 185 millones de litros de agua y el equivalente a más de 10,5 toneladas de emisiones de CO2.

“Quería quitar etiquetas. Sin género. Y quería mostrar la identidad de las diferentes personalidades, la belleza de lo auténtico. Gente real y cercana. Por eso pedí a mis amigxs de Lanzarote que me acompañaran en este proyecto. Nos juntamos en Famara, y dejamos que retrataran nuestro ser más auténtico como reflejo de esta colección”, explica el modelo.

El proyecto, gestado hace un año y que ve la luz ahora, (#ecoalfbyjonkortajarena), une sostenibilidad y diseño y “nace de la necesidad de ofrecer una alternativa comprometida a una de las industrias que más contamina en el mundo. Hemos creado una colección hecha de materiales reciclados y respetuosos con el medioambiente, con tintes con un menor impacto y con valores éticos y sólidos”, detalla tras hacer la siguiente reflexión: “Nuestro estilo de vida nos está envenenando. Constantemente liberamos sustancias tóxicas al mar y al aire, pero nos comemos los peces y respiramos el oxígeno. Producimos animales torturados para terminar por comérnoslos. Envenenamos las vías naturales del planeta para recomponerse de nuestras agresiones. Esto es insostenible. Tenemos que pararlo”, sentencia.