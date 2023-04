Los conductores de jeep safari que habitualmente realizan el servicio en La Graciosa reclaman la regulación de una vez de la actividad de traslado de pasajeros y el control de los vehículos que desde el pasado año se han trasladado hasta la octava isla canaria con el fin de llevar a cabo allí las excursiones de turistas.

De los quince profesionales que de forma permanente desempeñan su trabajo en La Graciosa, el número de conductores y vehículos “ronda ya el medio centenar, tras la llegada de alrededor de una treintena de jeep”, denuncia uno de los conductores que se dedican a ese trabajo desde hace años. Se queja de que “mientras nos exigen que para prestar el servicio estemos cinco años como mínimo residiendo en La Graciosa, luego vienen otros y se ponen a llevar a turistas por toda la isla nada más llegar”.

La situación “se le está yendo de las manos a las administraciones porque hay un descontrol total”, denuncia uno de los taxistas, que también muestra su malestar porque “nos quitan hasta los turistas que vamos a recoger a las playas”.

Pendientes del Gobierno de Canarias

La concejala del Ayuntamiento de Teguise delegada para La Graciosa, Alicia Páez, asegura que “estamos esperando desde hace años por el reglamento del Gobierno de Canarias para regular el transporte en La Graciosa, en el cual trabajamos en la anterior legislatura las tres administraciones (Ayuntamiento de Teguise, Cabildo de Lanzarote y Gobierno de Canarias) y la Consejería de Transportes nos dijo que ellos son los que tienen que aprobarlo”. Añadió que, “tras estar en periodo de alegaciones el reglamento hace ya un año, todavía no lo tenemos. Nos dijeron que tras las alegaciones el texto iba al Consejo Consultivo y hasta la fecha no tenemos nada. Una vez se apruebe, el Ayuntamiento de Teguise tendrá que aplicarlo, pero mientras tanto, no podemos hacer nada”.

"Nos piden para poder desarrollar la actividad una residencia mínima de cinco años y otros se ponen a trabajar desde que llegan", se queja un conductor

Páez aclaró que “ellos no son taxis sino safaris contemplados en la ley de transportes del Gobierno de Canarias”. “Tanto los que están trabajando aquí como los que han llegado ahora están igual que el resto”, aclaró la concejala.

Recordó que hace más de veinte años, “el alcalde del Ayuntamiento de Teguise les daba licencia, la cual nunca fue legal porque no tenían tarjeta de transporte”.

Una guagua de hasta 21 pasajeros

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, a través de la Dirección de Transportes, publicó en abril de 2021 en el portal de participación del Gobierno de Canarias el proyecto del reglamento que desarrollará el transporte por carretera en la isla de La Graciosa con el objetivo puesto siempre en la preservación de los valores medioambientales de este territorio que forma parte del Parque Natural del Archipiélago Chinijo. Se trata del primer instrumento normativo de esta naturaleza que se tramita para esta isla por parte del Ejecutivo canario pese a que la Ley de Ordenación del Transporte de Canarias, aprobada en 2007, recoge específicamente la necesidad de aprobar un reglamento para La Graciosa.

Este proyecto de reglamento, que más tarde será aprobado vía decreto, tiene como fin regular por primera vez a nivel autonómico la movilidad en la isla, atendiendo a las singularidades y características del territorio, a la vez que contempla las necesidades de movilidad de quienes residan o visiten la isla. La aprobación del reglamento por parte del Gobierno canario proveerá al ayuntamiento de Teguise, de quien depende administrativamente La Graciosa, de la cobertura legal imprescindible para desarrollar una ordenanza municipal de tráfico específica para dicha isla.

El borrador de esta normativa estuvo en proceso de información pública entre el 19 de abril y el 7 de mayo de 2021 con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de cualquier entidad afectada, en el proceso de elaboración de este reglamento.

Hasta que el Gobierno de Canarias no apruebe por decreto el reglamento, el Ayuntamiento de Teguise no podrá aplicar la ordenanza municipal

Además de las aportaciones del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Teguise y el Cabildo de Lanzarote, la Dirección de Transportes recabó las sugerencias del organismo autónomo Parques Nacionales al estar incluida La Graciosa en el ámbito del Parque Natural Marítimo- Terrestre del Archipiélago Chinijo.

Como La Graciosa es un territorio reducido y de especial fragilidad, en el que cualquier alteración podría influir notablemente en la idiosincrasia de la isla, este reglamento tiene como fin regular el transporte para lograr la cohesión y el equilibrio territorial.

Por todo esto, el reglamento pretende regular el transporte por carretera estableciendo una normativa específica, a través de una ordenanza municipal, tanto para el transporte particular, de viajeros o de mercancías, que se desarrolle exclusivamente en La Graciosa.

La ordenanza que nacerá de este reglamento afectará a los vehículos que realicen actividades de desplazamiento de mercancías, transporte de viajeros en vehículos todo terreno (de cinco a nueve plazas), transporte privado particular de quienes residan o visiten la isla y vehículos destinados para el transporte colectivo de viajeros con vehículos de hasta 21 plazas.

Estos vehículos deberán contar con los requisitos previos determinados por el Ayuntamiento de Teguise para la obtención de la autorización municipal y, si procediese, de la autorización para el uso de las vías del organismo autónomo Parques Nacionales al formar parte, salvo los núcleos urbanos de Caleta de Sebo y Pedro Barba, del Parque Natural Marítimo- Terrestre del Archipiélago Chinijo.

Además, el reglamento autonómico dictamina que, en lo que atañe al transporte público colectivo de viajeros, será la ordenanza del Ayuntamiento de Teguise la que determinará el número máximo de vehículos para la realización de este servicio con carácter regular, indicando paradas, horarios y tarifas de este.