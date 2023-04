El director general de Transportes del Gobierno de Canarias, Manuel Ángel Hernández, ha responsabilizado este miércoles al Ayuntamiento de Teguise de “la paralización” en la tramitación del reglamento de régimen especial para el transporte por carretera en La Graciosa después de que la concejala delegada para la octava isla canaria, Alicia Páez, haya asegurado esta misma semana que el Consistorio lleva años esperando por esa normativa sin que el Ejecutivo regional haya aprobado aún la misma, pese a haber estado en información pública en 2021 el proyecto de decreto por medio del cual se aprobará el citado reglamento.

Hasta que el documento no entre en vigor, el Ayuntamiento de Teguise, del que depende administrativamente La Graciosa, no podrá aplicar la regulación del transporte de personas (residentes y turistas) y mercancías en la isla, una demanda de hace años no solo por parte de los empresarios que se dedican a esa actividad para evitar ser sancionados, sino también por parte de las administraciones. Las excursiones en jeep safaris son uno de los servicios más solicitados en La Graciosa a lo largo de todo el año, sobre todo en periodos de máxima afluencia como es el caso de Semana Santa, que esta ocasión ha vuelto a colgar el cartel de completo en la isla, y durante el verano, momentos en los que la población se triplica.

La proliferación de coches en La Graciosa en los últimos años, tanto por parte de particulares como de empresarios de jeep safaris, y la necesidad de compatibilizar la conservación medioambiental del reducido (29 kilómetros cuadrados de superficie) y frágil territorio graciosero con los usos que allí se desarrollan, es otra de las necesidades que obligan a la regularización del transporte en esa isla.

Hernández ha aclarado que “el procedimiento se ha paralizado a la espera de las respuestas del Ayuntamiento de Teguise a las alegaciones presentadas al anteproyecto de reglamento”. Por tanto, añadió, “los trámites se retomarán cuando el Ayuntamiento de Teguise realice al fin sus aportaciones, teniendo en cuenta que nos encontramos a la finalización del actual mandato”.

Recordó que este asunto no viene sólo de este mandato sino que se inició en el anterior y “pasó lo mismo, quedó paralizado por inactividad de la Administración interesada, es decir, el Ayuntamiento de Teguise”.

Alegaciones que afectan al "núcleo del proyecto"

Páez, concejala responsable también de las áreas de Pesca y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Teguise, solicitó al inicio de la actual legislatura a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, según Hernández, “retomar el Proyecto de Decreto para desarrollar el régimen especial para el transporte por carretera en la isla de La Graciosa, que está recogido en la disposición adicional novena. Régimen especial de la isla de La Graciosa en la LEY 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y que nunca se ha desarrollado”.

Tras esta petición se iniciaron los trabajos y sobre el texto que se caducó en el mandato anterior se realizaron “sustanciales mejoras” propuestas tanto por el Ayuntamiento, como por el Cabildo de Lanzarote y el propio Gobierno de Canarias, detalló Hernández.

Una vez terminada la nueva redacción, se abrió el período de audiencia pública para que cualquier interesado presentara sus alegaciones. Dicho período se inició el 19 de abril de 2021 y finalizó el 7 de mayo de ese mismo año, puntualizó el director general de Transportes. Durante ese período "se recibieron alegaciones de varios interesados, las cuales afectan al núcleo estructural del proyecto y, dado que es iniciativa impulsada desde el inicio del mandato por el Ayuntamiento de Teguise, afectarían si se admitiesen, al núcleo del texto".

Toda vez que el proyecto implica directamente al Ayuntamiento de Teguise, la Dirección General de Transportes del Gobierno de Canarias entiende que es necesario contar con la posición expresa del Consistorio, ya que de acuerdo con el proyecto de reglamento, esa institución es la Administración que ejecutaría y tramitaría las autorizaciones, permisos o licencias reguladas en dicho reglamento.

"Sin respuesta de Teguise"

Por ese motivo, prosiguió explicando Hernández, “durante meses el Servicio de Transporte Terrestre estuvo realizando gestiones para que el Ayuntamiento de Teguise diera su parecer informando en relación a este tema sin obtener respuesta. Desde agosto de 2021 y hasta mediados de 2022 se les estuvo mandando correos electrónicos al Ayuntamiento recordándoles que debían de contestar a las alegaciones para seguir con la tramitación sin que se respondiera a ninguno de ellos”.

Hernández y Páez coincidieron en una reunión a finales del año pasado en la que el director general de Transportes le recordó que no se ha avanzado en este tema porque el Ayuntamiento no han contestado a ninguna de las solicitudes de respuesta formuladas y mientras no lo hagan, no se puede seguir tramitando el anteproyecto, ya que es necesario que se definan claramente con respecto a las alegaciones formuladas. La concejala en ese momento aseguró que iba a solicitar una reunión al respecto, indicó Hernández.

A raíz de esa conversación expuesta anteriormente, el Ayuntamiento envió el 31 de marzo de 2023 una solicitud de reunión que entró por registro en la Dirección General de Transportes el 3 de abril de 2023. “Se está buscando una fecha lo más cercana posible para celebrar esa reunión y volver a impulsar este reglamento, teniendo en cuenta que nos encontramos en la finalización del mandato”, concluyó Hernández.

Propuestas iniciales

El reglamento pretende regular el transporte por carretera estableciendo una normativa específica, a través de una ordenanza municipal, tanto para el transporte particular, de viajeros o de mercancías, que se desarrolle exclusivamente en La Graciosa.

La ordenanza que nacerá de este reglamento afectará a los vehículos que realicen actividades de desplazamiento de mercancías, transporte de viajeros en vehículos todo terreno (de cinco a nueve plazas), transporte privado particular de quienes residan o visiten la isla y vehículos destinados para el transporte colectivo de viajeros con vehículos de hasta 21 plazas, según lo recogido en el borrador del texto que salió a exposición pública en 2021. Hasta que no se resuelvan las alegaciones, no se conocerá la concreción definitiva de las medidas que se aplicarán en La Graciosa al respecto.

Estos vehículos deberán contar con los requisitos previos determinados por el Ayuntamiento de Teguise para la obtención de la autorización municipal y, si procediese, de la autorización para el uso de las vías del organismo autónomo Parques Nacionales al formar parte, salvo los núcleos urbanos de Caleta de Sebo y Pedro Barba, del Parque Natural Marítimo- Terrestre del Archipiélago Chinijo.

Además, el reglamento autonómico dictamina que, en lo que atañe al transporte público colectivo de viajeros, será la ordenanza del Ayuntamiento de Teguise la que determinará el número máximo de vehículos para la realización de este servicio con carácter regular, indicando paradas, horarios y tarifas de este.