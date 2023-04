Dos frailes y el misterio de los Vivaldi

Finalmente, después de 730 años, se revela el misterio de la expedición de los hermanos genoveses Vadino y Ugolino Vivaldi, emprendida en la primavera de 1291 con la intención de llegar a las Indias a través de la circunnavegación de África, que hasta hoy ha representado un imborrable episodio mítico en la memoria de la historia de las grandes navegaciones.

Esta expedición marítima oceánica se conocía, hasta el día de hoy, solo a través de los Anales de Génova escritos por el cronista Jacopo Doria, quien escribió lo siguiente: «En el citado año, Tedisio Doria, Ugolino de Vivaldi y su hermano, junto con algunos otros navegantes de Génova, se embarcaron en un viaje que nadie había intentado antes. Armaron por completo dos galeras, las cargaron de víveres, agua y todo lo necesario con rumbo al Estrecho de Ceuta: su propósito era llegar a la India surcando el océano, para traer productos útiles de allá. En estas galeras partieron los dos hermanos Vivaldi y dos franciscanos. La empresa pareció un acontecimiento extraordinario no solo a los que la vieron, sino también a los que oyeron hablar de ella. Pasaron por la localidad de Gozora; pero desde entonces no supimos nada de ellos. Dios los proteja y los lleve a casa sanos y salvos.»

¿Qué pasó hoy, después de más de siete siglos?

Recientemente ha salido a la luz una nueva fuente que nos cuenta una historia diferente de los hermanos Vivaldi. Se trata de la Cronica Generalis sive universalis, del fraile dominico Galvano Fiamma, obra manuscrita inacabada, aparentemente escrita hacia 1340, que representa, en las intenciones del autor, una historia del mundo desde su origen -la Creación- y que actualmente se encuentra en posesión de un coleccionista privado en los Estados Unidos.

Según lo que leemos en el citado manuscrito encontrado, contrariamente a lo que siempre se ha pensado, los hermanos genoveses no habrían naufragado y perdido con sus galeras durante la travesía oceánica más allá de las Columnas de Hércules. Jamás habrían regresado a casa por voluntad propia, debido al gran peligro que habrían corrido para afrontar el viaje de regreso a Génova.

En este punto surge naturalmente la pregunta de dónde obtuvo el fraile dominico sus noticias, incluida la del destino de los hermanos Vivaldi: y es él mismo quien revela la fuente de su narración tal como está en su forma habitual de escribir: un Tractatus de mappa Ianuensi quam composuit sacerdos Sancti Marchi de Ianua escrito por otro fraile dominico, Giovanni da Carignano, gran pionero de la historia de la cartografía medieval, Rector de la Iglesia de San Marco in Molo, situada en el interior del puerto de Génova. Esta obra de Giovanni da Carignano, que constituye una escritura adicional e integradora de mapas o planisferios, que contiene información que, por su extensión y número, no podía ser reportada en mapas, cartas náuticas, libros piloto o globos terráqueos, parecía perdida.

Pero el cartógrafo fray Giovanni da Carignano, a su vez, ¿de quién sacó la noticia? Y aquí Galvano Fiamma nos revela que en el año domini MCCC (año 1300, debe entenderse aunque sea indicativamente) se produjo el primer contacto diplomático entre la llamada Etiopía de la época medieval y Europa Occidental, por medio de una carta del Emperador de Etiopía dirigida al Rey de España, encomendada a treinta embajadores, conteniendo una propuesta de alianza militar contra los musulmanes, carta que, a causa de la muerte del Rey de España (identificado con Fernando IV de Castilla y León, que reinó de 1295 a 1312) fue entregado en Aviñón al Papa Clemente V (en el cargo desde 1307 hasta su muerte en 1314).

Otra curiosidad: en el manuscrito de fray Galvano Fiamma, en la parte en que menciona la expedición de los hermanos Vivaldi, aparece un comandante de nombre desconocido, un tal Uberto di Savignone y se relata la historia de los embajadores, quienes informaron que los hermanos genoveses Vivaldi habían llegado a su tierra natal, Etiopía, pero habían desistido de volver a casa por las enormes dificultades del viaje. El pasaje, traducido del latín, se reproduce a continuación:

«No fueron solo esos embajadores etíopes los que vinieron a nosotros, sino que una vez algunos de los nuestros también vinieron a ellos; lo contaron aquellos treinta embajadores en la ciudad de Génova. Se sabe que en el año 1290 se embarcaron dos galeras genoveses, con más de 600 cristianos y algunos clérigos; los comandantes eran Uberto de Savignone e (…). Pasaron el Estrecho de España y, navegando por el Atlántico, llegaron a Etiopía, al sur del Ecuador. No tenían más comida; bajaron a tierra y empezaron a saquear todo lo que encontraron, porque se morían de hambre. Fueron apresados y llevados al mencionado emperador, y estos, sabiendo que eran cristianos y súbditos de la Iglesia romana, los recibieron de buena gana, los honraron grandemente y les confirieron grandes dignidades. Nunca volvieron a Génova: no les apetecía volver por mar, por los peligros que van más allá de la imaginación, y no podían volver por tierra, porque en el medio están los musulmanes, que están tratando con todas sus fuerzas de impedir la cristianos de ir a Etiopía y que los etíopes vengan a nosotros, porque temen que se unan contra ellos, que sería su fin. Todo esto fue narrado por los embajadores del emperador de Etiopía que estaban en Génova, y que vieron a los genoveses en Etiopía.

No cabe duda de que la expedición de la que habla Galvano Fiamma es exactamente la misma de la que habla Jacopo Doria en sus Annales. Hay algunos puntos en los que no hay una coincidencia perfecta en los detalles (el año que se informa en el manuscrito es 1290, y no 1291; los tripulantes se indican como 600, demasiados; el comandante no es un Vivaldi, sino un tal Uberto di Savignone (Savignone es una ciudad cerca de Génova).

Lo más interesante, sin embargo, radica en lo que dice Galvano Fiamma sobre el destino de los marineros: no desaparecieron en el océano por naufragio, sino que desembarcaron en una tierra llamada Etiopía, donde fueron bien recibidos. Los marineros de la tripulación, acabaron con los víveres, desembarcaron, saquearon y fueron capturados por los soldados del Emperador de Etiopía; estos, comprobando que eran cristianos, los acogieron con muchos honores y les permitieron permanecer en su reino. No regresaron porque no tenían ganas de enfrentarse de nuevo a un viaje tan peligroso hacia atrás.

A los efectos de la reconstrucción histórica, otro aspecto importante de lo dicho por Giovanni da Carignano sobre el desenlace de la expedición de los hermanos Vivaldi está dado por el hecho de que los hechos relatados parecen estar bien conciliados con algunas noticias provenientes de otras fuentes consideradas fantasiosas y poco fiables por estudiosos, que también mencionan la supervivencia de los navegantes Vivaldi en África y los grandes peligros de la navegación.

En este sentido, queremos recordar aquí que El Libro del conosçimiento de todos los reynos....., (conjunto de relatos de viajes imaginarios) escrito hacia 1375 por otro fraile anónimo, habla del viaje emprendido años después por un genovés llamado Sorleone, que se embarcó en busca de su padre Ugolino Vivaldi: aquí está la traducción del pasaje:

«Según me dijeron en la ciudad de Graçiona, los genoveses que habían escapado del hundimiento de su galera en Amenuan habían sido llevados allí; de la otra galera, que había sobrevivido, no sabían la suerte... En la otra ciudad de Magdasor me hablaron de un genovés, llamado -dijeron- Sorleone, que había ido allá en busca de su padre, que había partió con las galeras antes mencionadas. Le habían rendido todos los honores; Sorleone quiso ir al imperio de Graçiona a buscarlo, pero el emperador de Magdasor se lo impidió porque el viaje era demasiado incierto, debido a los peligros del camino».

Nuevamente: en 1453 el llamado Itinerario de Antoniotto Usodimare también menciona la expedición de Vivaldi, destacando que algunos miembros de la tripulación sobrevivieron en África: «En el año 1290 partieron de Génova dos galeras, armadas por los hermanos Vadino y Guido de Vivaldi, que querían ir al Este, a las regiones de la India. Las galeras hicieron un largo viaje; pero cuando llegaron al mar de Etiopía, uno de los dos encalló en un bajío, y ya no pudo continuar. La otra continuó su viaje y cruzó aquel mar hasta llegar a una ciudad de Etiopía llamada Mena. Allí fueron capturados y retenidos cautivos por los habitantes, que son cristianos etíopes, sometidos al Preste Juan. Esa ciudad está junto al mar, junto al río Sión. Su encarcelamiento fue tal que ninguno de ellos pudo regresar de allí. Todo esto fue dicho por comerciantes etíopes en la ciudad de El Cairo».

En conclusión, ahora podemos creer que, con toda probabilidad, estas informaciones encontradas en el Libro del Conocimiento y en el Itinerario de Usodimare, ya conocidas desde hace algún tiempo, se remontan al conocimiento del Tractatus de mappa de Giovanni da Carignano. Galvano Fiamma, que las recoge del Tractatus de Mappa, nos revela cómo los hermanos Vivaldi no solo sobrevivieron a tan largo y peligroso viaje, sino que fueron los primeros en circunnavegar África.