Los conductores del servicio público interurbano de guaguas en Lanzarote, que presta la empresa Arrecife Bus, ya no pueden más tras varios incidentes protagonizados por viajeros.

El último tuvo lugar en la tarde de ayer en Playa Blanca (localidad turística del municipio de Yaiza) cuando un pasajero de la línea 60 (Arrecife-Playa Blanca) no pudo subir al vehículo en la parada situada frente a la estación de guaguas de Playa Blanca debido a que iba lleno.

La situación obligó a intervenir a la Guardia Civil después de que el usuario se 'plantara' delante de la guagua impidiendo al conductor continuar con su ruta por no dejarlo subir, relató Ricardo Hernández, enlace sindical de CCOOO entre los trabajadores y Arrecife Bus. Añadió que “entre 15 y 20 pasajeros se quedaron en tierra y uno de ellos se puso rebelde y de manera agresiva con el conductor, que decidió llamar a la Guardia Civil porque no lo dejaba salir”.

A raíz de lo sucedido llegó una segunda guagua para recoger a las personas que no pudieron coger la anterior. Hernández lamenta que “el conductor tenga que dar la cara porque es el que está cara al público, pero él no debe culpa de que haya más viajeros que plazas disponibles en la guagua”. Reclamó al Cabildo de Lanzarote una solución “a largo plazo” para que no se vuelvan a producir este tipo de problemas ni tampoco más agresiones a conductores, como la ocurrida hace unos días en la parada de Playa Honda y los incidentes con menores migrantes en la guagua que une Arrecife y La Santa que tuvieron lugar en febrero pasado. “La gente se está volviendo agresiva y no guarda si quiera respeto a la policía”, denunció el conductor.

Según Hernández, en relación al servicio de Playa Blanca, “han quitado el refuerzo de la línea 60”, lo que ha generado problemas debido a la alta demanda de viajeros sobre todo a primeras horas de la mañana y de la tarde, coincidiendo con la entrada y salida de trabajadores de los hoteles y otros negocios del sector turístico de la zona. La gratuidad del transporte en guagua desde el pasado 1 de septiembre en Lanzarote y el 1 de enero en toda Canarias, ha aumentado la demanda de usuarios.

La línea 62 (semidirecta Arrecife-Playa Blanca), que se puso en marcha hace unas semanas para reforzar la ruta con el sur de Lanzarote desde la capital, está operativa entre las 6.00 y las 13.30 horas, un horario insuficiente según los conductores y los ciudadanos, ya que también hay demanda “entre las tres y seis de la tarde que no cubre en su totalidad la línea 60”.

Problemas para encontrar conductores

El consejero de Transportes del Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, aseguró este miércoles que “se aumentarán las frecuencias a medida de que se disponga de más chóferes”. Instó a cualquier interesado con los carné de transportes necesarios, a ponerse en contacto con la empresa concesionaria (Arrecife Bus) “porque hay dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras en este momento para cubrir las necesidades de aumento de la demanda”.

Recordó que en los tres primeros meses del año se ha incrementado en un 40% la demanda con respecto al mismo periodo de 2022 y que la línea 60 se reforzó recientemente con la 62, línea semidirecta Arrecife-Tías-Playa Blanca en horario de mañana.

Bergaz destacó la “entera disposición” por parte del Cabildo de Lanzarote a aumentar las frecuencias en cuanto la empresa concesionaria disponga de más conductores. “Se han puesto en contacto con autoescuelas y el Servicio Canario de Empleo, se desarrolló un programa para la formación de nuevos chóferes con la colaboración de las consejerías de Igualdad y Servicios Sociales del Cabildo y ayer se examinaron del carné de guagua cuatro mujeres, que esperamos superen los exámenes”, indicó Bergaz.

En el último año, el Cabildo ha incorporado 14 nuevas guaguas al transporte interurbano. La Corporación insular ultima los pliegos para sacar a licitación el nuevo contrato, que "debe permitirnos mejorar de forma muy destacada la movilidad colectiva, uno de los retos de la isla y de la agenda 2030", concluyó el consejero insular de Transportes.