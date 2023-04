El Cabildo de Lanzarote ha aprobado en Consejo de Gobierno la adjudicación provisional de las becas para la realización de estudios oficiales correspondientes al curso 2021-2022. Además, ha dado luz verde a la convocatoria de las ayudas del presente curso escolar.

"Dotamos de 700.000 euros la convocatoria de este año a la vez que terminamos de tramitar las becas del pasado curso. Ayudas que, a la espera de que se resuelvan las alegaciones que se presenten, ascienden a un total de 297.600 euros y beneficiarán a más de 200 familias y estudiantes de la isla", señala la presidenta de la primera corporación insular , María Dolores Corujo.

Tal y como explica por su parte la consejera de Educación, Myriam Barros, las becas para la realización de estudios oficiales que otorga el Cabildo están dirigidas tanto al alumnado que cursa sus estudios de forma presencial fuera de la isla como a estudios oficiales no presenciales y presenciales realizados en Lanzarote.

“Estas becas tienen como objeto sufragar los gastos derivados de estar cursando estudios con validez en el territorio nacional, tales como el pago de precios públicos y tasas académicas, desplazamientos, alojamiento, manutención y/o gastos relacionados con libros y recursos instrumentales”, añade Barros.

Más de 1.200 solicitudes

En concreto, a la convocatoria de becas correspondientes al curso 2021/2022, a la que la institución también había destinado 700.000 euros, se presentaron más de 1.200 solicitudes. Sin embargo, “la gran mayoría no cumplía alguno de los requisitos o no se personaron para subsanar defectos y de ahí que no se haya podido destinar el total del dinero presupuestado”, detalla la consejera de Educación.

No obstante, ahora se abre un plazo de cinco días hábiles para aquellas personas que quieran presentar alegaciones. “Una vez se resuelvan las mismas, se procederá a la adjudicación definitiva y al abono de las becas del pasado curso, mientras que en los próximos días se publicará el anuncio de las ayudas de este año y se abrirá el plazo de presentación de solicitudes”, apunta Myriam Barros.

El listado de adjudicación provisional de las becas 2021-2022 ya puede consultarse en la web institucional y en el Tablón de Edictos de la corporación, así como en la web de gestión de las becas/ayudas, donde próximamente también se insertará el anuncio de la convocatoria de las becas para la realización de estudios oficiales del curso 202-/2023.