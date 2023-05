Torres apuesta por otro sitio para el centro de migrantes y CC pide el cierre

Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno regional, secretario general del PSOE de Canarias y candidato a la reelección como presidente canario, apostó ayer por buscar una «alternativa mejor» para acoger a los menores no acompañados en Lanzarote después de los incidentes ocurridos el domingo, avanzados por este periódico en su web, entre menores migrantes acogidos en el centro habilitado en el albergue de La Santa y jóvenes de este pueblo de Tinajo, que acabó en una pelea con lanzamiento de piedras. El desencadenante, según informó el alcalde a La Voz de Lanzarote, fue la actitud de esos menores con un vecino que salió a defender a una chica a la que molestaban en la guagua que cubría la ruta entre Arrecife y La Santa. Al bajar en La Santa, este joven vecino fue agredido y provocó la reacción de otros jóvenes del pueblo.

En declaraciones en una ofrenda floral realizada en Las Palmas de Gran Canaria a Pablo Iglesias Posse con motivo del 144º aniversario del PSOE, Torres dijo que el Gobierno de Canarias se ha puesto a disposición de las instituciones locales e insulares por lo ocurrido en el albergue de La Santa con una pelea entre los propios menores.

«La propuesta es que busquemos una alternativa mejor dentro de la Isla para poder acoger a los menores no acompañados», observó para insistir en la necesidad de ofrecer un trato digno.

Ángel Víctor Torres comentó que se está hablando de una población «tremendamente vulnerable», que son los menores de edad. «Pero diciendo esto», agregó, «hay que hacerlo de manera equilibrada, compartiendo entre todas las Islas y lamentando cuando ocurra que haya mensajes xenófobos», informa Europa Press

Por su parte, Coalición Canaria Lanzarote exige a la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo (PSOE), que proceda de inmediato al cierre del Albergue de La Santa como centro de acogida de menores migrantes y deje de poner en riesgo la seguridad de las personas que residen en la citada localidad.

Según señala la secretaria insular de CC, Migdalia Machín, los graves incidentes ocurridos el pasado fin de semana, con la pelea entre vecinos y menores, son la gota que ha colmado el vaso. «Si en algo se han caracterizado los habitantes de La Santa en todo este tiempo es en su solidaridad y en su generosidad porque entienden que estas personas que llegan a nuestra Isla a bordo de pateras y cayucos lo hacen porque buscan una vida mejor. Sin embargo, algo que iba a ser provisional, se ha convertido en permanente y la situación no puede continuar así», afirma la dirigente nacionalista que insiste en que «el PSOE en el Cabildo, en el Gobierno de Canarias y en el Estado es quien tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestros vecinos y eso no lo están cumpliendo».

Tras el conflicto que tuvo lugar el pasado domingo 30 de abril en La Santa, 13 jóvenes inmigrantes han sido expulsados del albergue, según ha anunciado la consejera de Bienestar Social del Cabildo, Isabel Martín a La Voz. Además, ha adelantado que «queda aún otro traslado de otro grupo».

Debemos «asumir la responsabilidad para instaurar el orden y asegurar la confianza» recalca la consejera del Cabildo. Pero demanda «paciencia al pueblo» y afirma que este problema «se va a solucionar». También manda un mensaje de tranquilidad a los vecinos: «Les garantizo la seguridad que hay en el centro».

Por otra parte, Morales (MRT) exige al alcalde de y a la presidenta del Cabildo que el albergue, un espacio que lleva años siendo utilizado por la corporación insular como Centro de Acogida de Menores Extranjeros No Acompañados (CAME) ante la emergencia humanitaria decretada en su día por la masiva llegada de pateras a la Isla, sea de titularidad municipal y para el uso y disfrute de los vecinos de Tinajo, “que es para lo que inicialmente se creó”. “El albergue no puede seguir sirviendo ni un minuto más como centro de acogida de menores extranjeros no acompañados”, expone.