Usted forma parte del jurado de cortos nacionales del Festival Internacional de Cine de Lanzarote. ¿Cómo valora la calidad de los trabajos a concurso dentro de su sección?

La calidad de los cortos presentados a concurso es muy alta. Hay cortos muy buenos y ha sido bastante difícil elegir a los mejores porque hay mucha competencia. He visto mucha calidad, mucho talento, muy buena factura técnica y también muy buenos guiones. La competencia ha sido dura porque hay varios trabajos de mucha calidad y una media muy alta de calidad. El jurado nos tendremos que 'pelear' un poco, pero eso es bueno.

¿Qué temáticas son las que abordan los trabajos?

Hay todo tipo de temáticas. Hay algunas que son de época, aunque la mayoría son de la época actual, bastantes que transcurren en el medio rural, algunas otras en grandes ciudades... La temática es muy variada.

¿Ya conocía Lanzarote?

Sí, he estado por lo menos dos veces. En 1985 estuve con un grupo cultural participando en unos coloquios en el hotel Salinas. Posteriormente, creo que la volví a visitar cuando Televisión Española presentó su programación en Lanzarote y yo acudí en calidad de director de la serie Las chicas de hoy en día (1991). Lanzarote es una isla con un encanto especial y tuve la suerte de conocer a César Manrique y visitar su casa de Tahiche. Hizo un trabajo maravilloso por mantener el ecologismo dentro de la isla, abogar por el turismo que respeta el medio ambiente y poner freno a las vallas publicitarias en el paisaje. Recuerdo a Lanzarote como una isla privilegiada. Cuando estábamos en el hotel Salinas apareció por allí César y nos dijo que qué hacíamos allí metidos. “¡Vámonos fuera!”. Cogimos un autobús y nos dio una vuelta por toda la isla durante dos días ejerciendo de guía para nosotros. Fue una maravilla y un lujo.

En un ámbito más amplio y ya no solo centrados en el Festival Internacional de Cine de Lanzarote, ¿qué le parece el cine canario?

No lo conozco suficientemente.

Canarias es un destino referente para producciones nacionales e internacionales tanto de cine como de televisión que eligen el Archipiélago para sus proyectos. En 2021 se registró un récord de trabajos con un total de 155, rodados totalmente o en parte en las Islas. El clima, los incentivos fiscales y los paisajes son algunos de los atractivos que atraen rodajes a Canarias. ¿Le gustaría rodar algún proyecto aquí?

Nunca he rodado en Canarias, pero sí que me gustaría porque las Islas tienen unos paisajes increíbles y unas posibilidades tremendas. Efectivamente, se está rodando mucho en Canarias también porque tiene una política fiscal muy interesante, que es una forma de motivar los rodajes no solo de películas españolas sino de todo el mundo.

¿Qué tipo de película haría en las Islas?

No sabría decirle. Tengo más tendencia hacia la comedia, pero Canarias tiene unos decorados naturales fantásticos, de pueblos que se conservan muy bien... Se pueden rodar perfectamente películas de época, de aventuras y, por su puesto, comedia. Es muy versátil.

Hablando de comedia, usted está considerado uno de los máximos exponentes de la comedia madrileña con títulos como Tigres de papel (1997), que supuso el debut de Carmen Maura en la gran pantalla) y Ópera prima (1980). ¿Lo considera un género como tal?

Nunca estuve muy de acuerdo con esa denominación ni nadie de los implicados artísticamente porque el término comedia madrileña me parece un poco reductivo. He rodado muchísimas películas fuera de Madrid y de España. La comedia madrileña se circunscribe más a los años ochenta, cuando estábamos con la movida madrileña y había mucha actividad cultural en Madrid. Para la gente de Madrid rodar aquí [en la capital española] abarata costes y en el momento de irse fuera se les va el presupuesto. Por eso la tendencia natural de rodar los proyectos en Madrid. Sin embargo, soy partidario de rodar fuera de casa porque ayuda mucho a que el equipo se conjunte mejor y esté todo el mundo más concentrado. Cuando lo hacemos en Madrid cada uno termina el rodaje y se va por su lado. Aunque me gusta grabar en Madrid, aquí hay sitios bonitos. De todos modos, mis películas filmadas en Madrid tienen mucho interior y, por ejemplo, no he sacado nunca a la Cibeles. No he pretendido difundir Madrid, pero indudablemente, es más económico hacerlo aquí. Si pudiera rodar en Canarias lo haría, sin duda.

La actriz Verónica Forqué fue uno de los rostros de la comedia madrileña con películas como La vida alegre (1987) o Bajarse al moro (1989). Usted ha comentado en una entrevista que estaba escribiendo un papel para ella cuando murió en diciembre de 2021. ¿De qué se trataba?

Tampoco era un papel exactamente para ella, pero sí que la tenía en mente para uno de los personajes del guion en el que estaba trabajando. Para mí Verónica siempre ha sido una de las grandísimas actrices de este país que lo mismo podía hacer comedia que drama. Desgraciadamente, al final no pudo ser.

¿Le sorprendió verla en el programa Masterchef de TVE-1?

Sí, me sorprendió y no me gustó verla ahí porque no era la Verónica que yo conocía.

Como productor usted se ha arruinado en varias ocasiones y ha conseguido remontar con nuevos proyectos. ¿Volvería a asumir ese riesgo?

Como productor he asumido muchos riesgos porque he producido la mayoría de mis películas y de otros realizadores y realizadoras. La producción es muy difícil e inestable para los que somos totalmente independientes, que no tenemos ningún grupo detrás apoyándonos. Estamos siempre haciendo equilibrios.

Sin embargo, las plataformas de streaming han multiplicado los nuevos proyectos.

En estos tiempos hay mucha más producción [de cine y series], pero sin embargo creo que hay un descenso de la creatividad. Las plataformas y las televisiones generalistas con la excepción de Televisión Española, controlan mucho el producto, el guion, el casting... También todo va más lento y hay que pasar por muchos comités. Levantar ahora una película lleva años.

¿Tiene algún proyecto entre manos?

Sí, estoy trabajando en el proyecto de una película, pero todavía es pronto para comentar algo al respecto.

Las elecciones municipales y autonómicas están a la vuelta de la esquina. En las elecciones generales de abril de 2019 usted se presentó como cabeza de lista de la coalición Recortes Cero-Grupo Verde para el Senado. ¿Volvería a formar parte de una lista electoral? ¿Se lo han ofrecido de nuevo?

Aquello fue una cosa muy eventual para darle visibilidad a la gente de Recortes Cero, pero en ningún momento he tenido la intención de hacer una carrera política. En absoluto. Es más, dije que si ganara, lo que era bastante improbable, cedería mi puesto al siguiente en la lista.

"El actual escenario político está muy dividido y me gustaría que las izquierdas se unieran"

¿Qué opina del actual escenario político?

Está muy dividido y me gustaría que las izquierdas se unieran más. Es una historia que se viene repitiendo desde hace siglos. La unificación de gente que luche, sobre todo, por los servicios sociales, es difícil.

¿Deberían los intelectuales participar más en política? ¿No le da la sensación de que hacen más política desde la barrera, pero luego a la hora de la verdad no se comprometen?

Es complicado. Yo siempre he tenido una política de interesarme por aquellos partidos que defienden las causas sociales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. En ese sentido, me he manifestado siempre que he podido, pero luego dentro de eso es muy difícil optar por unos o por otros. Para mí lo más importante es que hubiera más unidad en el bloque de izquierdas.