El alcalde de Tías, José Juan Cruz, en nombre de la corporación, ha visitado este mediodía a Domitila Padrón Bermúdez para celebrar su centenario al cumplir hoy 100 años. Domitila Padrón, vecina de Mácher, fue reconocida en 2020 por el Ayuntamiento como Mujer Rural del año en el Día Internacional de las Mujeres Rurales y se caracteriza por su vitalidad y sonrisa constante.

José Juan Cruz intercambió impresiones con la cumpleañera y algunos de sus familiares, además del párroco y algunos vecinos de Mácher, quienes quisieron acercarse a su casa para darle la enhorabuena y compartir la celebración. El primer edil recordó el acto de entrega de la distinción como Mujer Rural en 2020, cuando Domitila pronunció las siguientes palabras leías de un texto escrito por su puño y letra:

“[…] En esta larga vida, lo único que he hecho es trabajar y trabajar. He visto años de sequía, hambre, migración. He visto pasar república, dictadura, democracia. He pasado epidemia no tan rara como esta […] Rezo para que esto pase pronto y a los políticos, que se unan. Termino dando las gracias por esta oportunidad al Ayuntamiento, por darme este homenaje. Gracias a la familia y a los vecinos de mi pueblo de Mácher”.

Una vida dura con entusiasmo

Domitila Padrón ha dedicado toda su vida a la casa, a su familia y al campo. Sus padres, Marcial Padrón Medina y Carmen Bermúdez Mesa. Su marido, Juan Viña Hernández. Sus hijos, María Imperio Viña Padrón y Rogelio Viña Padrón.

Tal y como recuerda José Juan Cruz, “su vida ha sido trabajar y trabajar, años de sequía, hambre, migración... Su adolescencia y juventud coincide con los duros tiempos de la guerra civil, años de largas sequías. Vivió de cerca el hambre, sufrió la emigración de padres y hermanos primero con destino a Gran Canaria y posteriormente a Uruguay. La sabiduría de Domitila le proviene de su alegría y su entusiasmo ante la vida y ante la tierra. Felicidades”.