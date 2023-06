Una nueva estafa con el alquiler de una vivienda falsa ha ocurrido en Arrecife. Les ha ocurrido a una pareja que buscaba pisos en la capital lanzaroteña y encontró uno "económico en Milanuncios", explica la mujer. "Le pagué por adelantado la fianza de 550 euros para que lo dejara reservado", relata, ya que, "el supuesto dueño nos dijo que había más gente interesada en el alquiler", señala la afectada. Pero, "él quería también el mes de alquiler por adelantado" y "le dijimos que no", revela.

Después del ingreso, "no he sabido nunca más de él", comenta. Además, "hemos intentado llamarle en varias ocasiones" pero "no le entran las llamadas", cuenta.

