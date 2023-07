Betancort acusa al PSOE de perder 13 millones para servicios sociales

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, anunció ayer la obligación de la institución de devolver un total de 13 millones de euros en dos conceptos: la financiación reservada para el desarrollo de infraestructuras sociosanitarias como la Residencia de Mayores de Tahíche, la cual no se ha llevado a cabo y, la devolución de fondos para la prestación de servicios de personas en situación de dependencia. El presidente insular realizó este anuncio acompañado por el consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, en una rueda de prensa para informar sobre el estado actual del área que gestiona y promueve los derechos sociales de los habitantes de Lanzarote y La Graciosa.

En este sentido, Marci Acuña, fue contundente en su exposición: «Hoy tenemos que comparecer, muy a nuestro pesar, porque es muy triste, un fracaso y una verdadera inacción por parte del anterior grupo de gobierno que afecta a los más vulnerables», expresó sobre las dos devoluciones.

Una parte importante de ese dinero a devolver (6,5 millones de euros), afecta a la Residencia de Mayores, cuyo proyecto se inició en 2017 ante la necesidad de dotar de nuevos recursos a la Isla por el envejecimiento de la población, para lo cual se puso a disposición por parte del Ayuntamiento de Teguise una parcela de 10 mil metros cuadrados, y una ficha financiera de 18 millones de euros provenientes del Gobierno de Canarias (con Fernando Clavijo al frente), y luego, en 2019, con Pedro San Ginés como presidente del Cabildo, se firmó el contrato para la construcción de este centro de mayores de alto requerimiento.

En segunda instancia, se estima que la devolución de fondos para la prestación de servicios de personas en situación de dependencia asciende a 3,5 millones de euros. «En definitiva, ha habido múltiples negligencias e inacción por parte del anterior grupo de gobierno, porque se tenían que haber tomado decisiones que no se tomaron», dijo Acuña, aludiendo a que se presentaron alegaciones fuera de plazo en el procedimiento.

Sin embargo, el presidente del Cabildo se mostró optimista con respecto a la hoja de ruta a seguir a corto plazo «porque sé que no me van a dar ni un minuto de gracia, y porque hay que solucionar un gran problema que no nos hace avanzar como sociedad». «Mi principal obligación es exigir al Gobierno de Canarias lo que nos corresponde, agotando hasta la última vía para retomar el proyecto, y que Lanzarote esté en el calendario del tercer Plan de Infraestructuras Sociosanitarias y que nuestros mayores tengan la atención y el cuidado que merecen».

«Aunque no me gusta dar este tipo de noticias» -declaró Oswaldo Betancort- «mi deber es comunicar a la población cómo está la empresa pública, y una vez conozcamos exhaustivamente la realidad de cada área y su diagnóstico, vendrá el tratamiento adecuado».

Betancort encubre a San Ginés

Benjamín Perdomo, consejero del Grupo Socialista, cree que con sus declaraciones Betancort «intenta esconder su responsabilidad y la de Pedro San Ginés en un proyecto electoralista, mal planteado desde su inicio, que iba a poner la atención a nuestros mayores en manos de una constructora».

«La realidad es que, en febrero de 2019 y bajo la presidencia de Pedro San Ginés, el Cabildo de Lanzarote adjudicó a la UTE Residenza, por cerca de 19 millones de euros, una Residencia de Mayores en Tahíche para 130 personas residentes y 50 como centro de día», señala Perdomo. Y prosigue: «Coalición Canaria adelantó dos millones euros para el movimiento de tierras. Pero como la empresa no justificó ese dinero y, además ha quebrado, procedimos a resolver el contrato y pedirles la devolución del dinero con Loli Corujo».