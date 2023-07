El Cabildo de Lanzarote anuncia la apertura del Área de Acampada de Papagayo. Este espacio, que se encuentra dentro del Monumento Natural de Los Ajaches, permanecerá abierto a la ciudadanía desde el próximo lunes, 10 de julio, hasta el 17 de septiembre, y las reservas ya se pueden realizar en la web www.acampadapapagayo.com o llamando al teléfono 828 181 555 en horario de oficina.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, visitó las instalaciones del Área de Acampada de Papagayo y se congratuló por "la colaboración interadministrativa entre las dos instituciones que velamos por ofertar este espacio". En este sentido, agradeció al Ayuntamiento de Yaiza "su voluntad en aportar los recursos necesarios para mantener esta actividad que beneficia a la isla de Lanzarote".

Asimismo, felicitó al consejero del área por "su empeño en que este anuncio que hacemos hoy sea posible tras pocos días de trabajo, demostrando que con ganas y diligencia se pueden desbloquear trámites administrativos y técnicos para dotar a la Isa de una oferta de ocio muy positiva, con el compromiso de mejorar este espacio considerando su relevancia estética y paisajística como zona protegida".

Por su parte, Samuel Martín, como consejero del Camping de Papagayo, entre otras áreas, se mostró "satisfecho por poder adelantar la apertura del camping, que estaba prevista para agosto, para que los campistas pueden disfrutar de este magnífico espacio cuanto antes".

A la visita también acudió Daniel Medina como primer teniente alcalde de Yaiza, que agradeció al Cabildo Insular "la predisposición del nuevo grupo de Gobierno para abrir cuanto antes el camping" y tendió la mano para "colaborar en el arreglo de carreteras y la vigilancia del monumento natural y sus playas".

El camping dispone de 284 parcelas, de las que 64 están destinadas a casetas y tiendas de campaña (3x4 metros aproximadamente), y 220 parcelas destinadas a caravanas, auto-caravanas y tiendas de campaña grandes (7x9 metros aproximadamente). El área de acampada contará con suministro de agua, luz, baños y duchas, seguridad y depósitos para baños químicos.

El precio de reserva será de 9 euros por día para residentes y de 11 euros por día para no residentes para parcelas para auto-caravanas o remolques (máximo 4 personas). Para parcelas para acampada en caseta (máximo 4 personas), será de 6 euros para residentes y 8 euros para no residentes por día. Para un quinto campista extra (mayor de 14 años), el precio será de dos y tres euros por día para residentes y no residentes, respectivamente.