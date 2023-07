Jonathan de León ofrece el «Arrecife bonito y amable que todos soñamos»

Jonathan de León, número tres de la lista electoral del Partido Popular (PP) al Ayuntamiento de Arrecife en las elecciones de mayo, se convirtió ayer en nuevo alcalde de la capital de la Isla, en sustitución de la presidenta del Parlamento de Canarias, Ástrid Pérez. La renuncia al acta de concejala de la segunda de la plancha, María Jesús Tovar, elegida consejera de Hacienda del Cabildo de Lanzarote, posibilita que De León, de 39 años, asuma el cargo.

Pérez fue elegida alcaldesa de Arrecife en el pleno de constitución de la nueva corporación, el 17 de junio, al contar con el apoyo de los siete concejales de su partido y los siete de CC, aunque ya entonces se conocía de que fuera designada como presidenta del Parlamento de Canarias, informa Efe.

De León fue elegido como alcalde al contar con el apoyo de los catorce votos de los concejales de PP y CC, mientras que los nueve ediles del PSOE votaron por su cabeza de lista, lo mimo que hicieron los dos concejales de Vox. Este resultado supone que el nuevo mandatario municipal sea el primero en la historia del Ayuntamiento de Arrecife en lograr un respaldo tan amplio, dato que aportó Eli Merino, portavoz del PP, durante su intervención tras el nombramiento de su compañero de partido y de gobierno.

Mendoza (PSOE) critica la investidura de ficción de Pérez y duda de la unidad del nuevo gobierno

Primer alcalde de Argana Alta

Jonathan de León, (Argana Alta, Arrecife, 6 de enero de 1984) es técnico superior en Administración y finanzas, estudios que compatibilizó con su trabajo como asesor en el Ayuntamiento de Arrecife de su antecesora Astrid Pérez. Es, además, el primer residente en la historia de este populoso barrio capitalino, donde nació y ha formado su familia y su empresa, en ser presidente de la corporación local.

En su discurso tras su elección, De León expresó su agradecimiento a Astrid Pérez por la oportunidad que le ha dado de trabajar a su lado los pasados cuatro años que, que según dijo le han permitido conocer a fondo los problemas de la ciudad. Juró su cargo y al igual que lo hicieran Echedey Eugenio (CC) y Merino, recordó los 225 años de la fundación de la parroquia de Arrecife y que lo hacía el día del patrón de Lanzarote, San Marcial, ambas circunstancias que destacó, al tiempo que resaltó sus enormes ganas de trabajar por su ciudad y tender la mano a la oposición para llegar al diálogo y al consenso necesarios para la ciudad.

Asimismo, aseguró que continuará trabajando para sacar adelante la tercera capital de Canarias y que será un alcalde cercano a los ciudadanos, que estará mucho tiempo en la calle «para construir el Arrecife amable y bonito que todos soñamos».

En su intervención, el portavoz de Vox, Eugenio Hernández Cabrera, le deseó suerte y le aseguró que su formación le ofrece su colaboración y mantendrá su lealtad a la ciudad.

PP y CC expresaron su entente pese a que puedan surgir diferencias y Vox alega que vigilará

Más contundente fue Alfredo Mendoza, portavoz socialista, y cuya lista fue la más votada en las elecciones -nueve ediles-, pero que el pacto PP-CC lo envía a la oposición. Después de felicitar al nuevo alcalde y ofrecer la colaboración de su partido, recordó varias de sus advertencias realizadas en el anterior pleno de investidura. Así, dijo que esa ceremonia iba a ser una ficción porque Pérez no seguiría en el Ayuntamiento y apuntó dos motivos: fue elegida porque no se fiaba de su socio (CC) y quería tener algo amarrado por si no era nombrada presidenta del Parlamento regional. Consideró que era una falta de respeto a la ciudadanía y a Arrecife

Asimismo, enfatizó en sus dudas sobre la unidad del nuevo grupo de gobierno en relación a las intervenciones de Eugenio y Merino sobre la fortaleza de la alianza entre ambos, al considerar que en el anterior mandato dieron muestras de sus diferencias.

Además de la elección de Jonathan de León, el pleno fue testigo de la toma de posesión como concejal de Oscar David López Rodríguez, sustituto de Ástrid Pérez en el Consistorio capitalino.