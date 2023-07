Donde antes había un vertedero, crece desde hace tres años un bonito jardín urbano con plantas autóctonas canarias y varios cuadros decoran las paredes. Esa es la transformación que el vecino Carlos Ricciardi ha realizado en un solar del barrio de San Francisco Javier (Arrecife), situado frente a su vivienda. En ese lugar la gente tiraba basuras, escombros y los perros hacían sus necesidades sin que sus dueños recogieran los excrementos de sus mascotas.

El espacio es un vergel con aloe, pitallas y dragos, entre otras plantas, en medio de viviendas en la calle Enrique IV de San Francisco Javier que da gusto contemplar y por el que es un placer pasear a cualquier hora del día.

Carlos se encarga de su cuidado con mucho esmero y desde el balcón de su casa vigila para que nadie cometa actos vandálicos que destrocen su obra de arte natural además de las pinturas que ha realizado y que ha colgado de los laterales y la fachada trasera de los edificios que delimitan la zona ajardinada que ha creado.

Él mismo se encarga también de regarlo una vez por semana con una manguera que extiende desde su casa hasta el otro lado de la calle. Hasta ahora el comportamiento de los vecinos y de las personas que transitan por la zona es un ejemplo de civismo, actitud que Carlos espera continúe así para no llevarse un disgusto.

El origen de la idea

Recuerda que cuando decidió emprender la limpieza de la parcela junto a su mujer, Daniela, el Cabildo de Lanzarote colaboró con la retirada de los residuos que ambos habían reunido con la puesta a punto del sitio. “Nos dimos cuenta de que este lugar se podía modificar y nos pusimos manos a la obra”, relata Carlos.

Tras plantar la primera planta los vecinos le donaron algunos ejemplares hasta conseguir el aspecto que tiene en la actualidad.

“La gente, cuando ve una cosa hecha con amor participa y nunca he tenido problemas”, afirma Carlos.

El propietario del pequeño terreno es de Gran Canaria y quiere venderlo. Mientras tanto, Carlos continuará con su ejemplar labor en este rincón de San Francisco Javier.

"Un gran ejemplo de civismo"

El jardín llamó la atención el pasado miércoles de la concejala del Ayuntamiento de Arrecife en el pasado mandato Nova Kirkpatrick mientras repartía propaganda electoral con su partido (PSOE) en San Francisco Javier.

“Esta tarde, mientras buzoneaba por las calles de #Arrecife , en concreto en el barrio de San Francisco Javier, me he encontrado con esa preciosidad.

Y dirán ustedes: ¿qué le ve tan especial? Pues es un simple solar entre dos edificios, sí, pero no es habitual ver solares LIMPIOS, CUIDADOS y hasta DECORADOS con cuadros. Tal vez no sea un gran jardín pero lo cierto es que es un GRAN ejemplo de civismo, ya que no sólo contribuye a dar una buena imagen, sino que además evita que otros incívicos lo ensucien.

A ver si otr@s toman recortes. Así que chapó!”, escribió Kirkpatrick.

Multas de hasta 1.500 euros

Desafortunadamente, no todo en Arrecife representa el civismo, como el trabajo que realiza el ciudadano de San Francisco Javier. En barrios como Argana Alta y Argana Baja hay también zonas verdes que han hecho los residentes. Pero frente a ello hay conductas incívicas de vecinos que convierten los solares en basureros en los que depositan todo tipo de objetos: muebles, escombros y hasta barcos, como ha denunciado Residuos Lanzarote.

Hace unas dos semanas encontraron un par de embarcaciones abandonadas en un solar de Arrecife. Residuos Lanzarote recuerda que las multas por abandonar coches y embarcaciones en la vía pública está considerada una falta grave y las mutas por esas acciones oscilan entre los 751 y 1.500 euros.

El Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de la Isla llevan a cabo de forma periódica campañas de limpiezas de carreteras, senderos, caminos, cunetas, solares y del litoral. La Corporación Insular anunció esta misma semana la inversión de algo más de 12,5 millones de euros, financiados por el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y gestionados por el área de Planificación y Proyectos para la limpieza, el mantenimiento y embellecimiento de la Isla durante el período 2023-2025.

Para llevar a cabo esas tareas se han contratado a un total de 158 personas que “velarán por el cuidado de nuestra Isla y por la recuperación de su belleza paisajística", tal y como afirmó el presidente insular, Oswaldo Betancort.