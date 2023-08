El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort reunió el pasado miércoles en el Monumento al Campesino a una gran representación del sector primario y gastronómico de la isla de Lanzarote y La Graciosa con el objetivo de volver a impulsar la marca Saborea Lanzarote como eje para el desarrollo de la estrategia de cooperación y de políticas que mejoren la competitividad económica de la Isla.

"Saborea Lanzarote es referente, modelo y ejemplo del buen saber hacer gastronómico, dentro y fuera de la isla", manifestó Betancort, agradeciendo a los asistentes su respuesta y participación activa en este primer encuentro entre instituciones públicas y agentes económicos que conforman Saborea Lanzarote, y reconociendo el esfuerzo que han realizado a lo largo de los últimos años, logrando revalorizar el producto local vinculado a nuestro paisaje, al territorio, a la cultura o al patrimonio histórico.

Acompañado por el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Ángel Vázquez; del director general del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Luis Arráez, y de Juan Betancort, como técnico del Área de Promoción Económica del Cabildo Insular, el presidente celebró "la buena salud y el potencial de un modelo con mucha proyección", mostrando su compromiso para "atender las reivindicaciones de los profesionales y planificar un nuevo Saborea en Teguise y un 2024 de auténtico despegue económico, porque el objetivo es que toda esa economía circular que genera Saborea Lanzarote revierta en la población lanzaroteña, en las familias, autónomos y pymes, a través de la generación de riqueza y de empleo".

"Soy un firme defensor de la colaboración público-privada, porque he comprobado los grandes frutos que produce cuando se promueve la unión y no el enfrentamiento, cuando se trabaja uniendo fuerzas y no excluyendo, cuando se trabaja de forma responsable teniendo todos un mismo horizonte y un mismo objetivo común. Y ese objetivo común es Lanzarote y La Graciosa", aseveró.

El Festival Saborea Lanzarote volverá a Teguise en noviembre

Durante la jornada se presentaron las novedades y eventos que cobijará la marca Saborea Lanzarote y se anunció que el Festival Saborea volverá a finales de noviembre a la Villa de Teguise para celebrar su décimo aniversario.

"Animo a todos los presentes a ser parte de la reconstrucción del mayor evento enogastronómico de Canarias y a trabajar duro para que sea una edición inolvidable, en la que velaremos por mantener una estética y un diseño a la altura de esta Isla y lucharemos por dar un servicio acorde al esfuerzo que ustedes realizarán", concluyó Oswaldo Betancort, expresando su deseo de que el festival vuelva a convertirse en una cita ineludible con la gastronomía de toda Canarias y en un foro de encuentro, de intercambio de experiencias enogastronómicas que haga las delicias de residentes y turistas.

Aunque el Festival de Teguise cumplirá 10 años, el proyecto Saborea Lanzarote lleva casi 15 años consolidando a la Isla como un Destino de Turismo Enogastronómico de primer nivel. No es solo, o exclusivamente, un producto turístico de calidad, sino que es un producto de extraordinario valor estratégico, por cuanto genera economía circular entre muchos sectores de nuestra isla, como el sector primario (agrario, ganadero y pesquero), el de las industrias transformadoras, entre ellas nuestras queserías, los productores, las bodegas, el sector de la restauración, y cómo no, entre las pequeñas y medianas empresas que, directa o indirectamente, participan del motor económico que impulsa Saborea Lanzarote.

Saborea Lanzarote ha sido pionero en destacar y reconocer los valores de sostenibilidad y los productos de Km. 0 vinculados al sector primario, al sector de la restauración y al sector turístico, y sigue creciendo con nuevos productos como Worldcanic, un encuentro donde expertos de todo el planeta se reúnen para compartir experiencias y conocimiento, y también generar conciencia en las sociedades actuales sobre la preservación de los ecosistemas. El Congreso Internacional de Cocinas y Ecosistemas Volcánicos, que celebrará este año su tercera edición, ha sido presentado hoy a los evaluadores de la Unesco que están de visita en la Isla en pleno proceso de revalidación del sello Geoparque Lanzarote.