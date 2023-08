Lo que empezó como un pasatiempo, se ha convertido en una forma de vida para el fotógrafo de Lanzarote Juan Méndez, quien ya ha visto seis de sus fotografías publicadas en la prestigiosa National Geographic. "Yo no he estudiado, pero con el tiempo, poco a poco y por mí mismo, considero que he aprendido bastante, aunque todavía me queda muchísimo por conocer y mejorar", comenta Méndez al recordar sus comienzos al frente del objetivo.

Así se describe Méndez en múltiples entrevistas que en estas últimas semanas han publicado diferentes medios en Lanzarote, Canarias y España. Méndez, vecino de Arrecife, ha sido recibido por el alcalde de la capital de Lanzarote, Yonathan de León Machín, en una recepción oficial para transmitirle el reconocimiento y las felicitaciones por "la gran proyección exterior que está dando a Lanzarote a través de sus extraordinarias fotografías". En el reciente encuentro en la Alcaldía de Arrecife también ha estado presente la concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Arrecife, Abigail González. Dentro de la programación de las fiestas de San Ginés, este viernes 11 de agosto, se inaugura una exposición de sus fotografías con temática dedicada a Arrecife. Esta exposición estará presente en el Parque José Ramírez Cerdá y a su inauguración asistirán el regidor capitalino, la edil de Cultura y Educación y el propio Juan Méndez. El fotógrafo recibió el encargo del Ayuntamiento de Arrecife para esta exposición. Durante la recepción oficial Juan Méndez recibió como obsequio, de manos del alcalde capitalino, un libro sobre la historia de Arrecife.