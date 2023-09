El municipio de Yaiza ha congregado a los mejores captadores de imágenes submarinas de toda España entre el 13 y el 15 de septiembre con la celebración simultánea de tres campeonatos de ámbito nacional: el estreno del Campeonato de España de Fotografía Inclusiva, el 35 Campeonato de España de Fotografía Submarina y el 24 Campeonato de España de Vídeo Submarino. Un total de 79 especialistas de la imagen submarina que escudriñaron nuestros fondos marinos en cuatro inmersiones en busca de las mejores imágenes, “fotografías y vídeos que darán la vuelta al mundo”, apunta el concejal de Deportes Ángel Lago.

Nueve fueron los participantes especialmente aplaudidos en la gala de clausura celebrada la noche de este sábado en la carpa de la marina de Puerto Calero, en la que se dieron a conocer los nombres de los vencedores en las distintas categorías de cada uno de los campeonatos en juego, “personas que con su fuerza y carácter nos enseñan a todos a ver la vida de otra manera”, destacó el vicepresidente de FEDECAS, Ángel Botrán, refiriéndose a los participantes de la modalidad inclusiva.

Aunque para ellos “simplemente poder estar aquí ya es un premio”, como apuntaba el logroñés Luis María, uno de los participantes, también se mostraban visiblemente emocionados y nerviosos a la espera del veredicto del jurado, que nombró primer campeón de España de Fotografía Submarina Inclusiva al valenciano Carlos López, que estuvo acompañado por su asistente Vicente Javier Renovell, al lograr un total de 106 puntos. La segunda posición, con 89 puntos, fue para el grancanario Ernesto Gregorio Collado y su acompañante Carlos Álvarez, y la tercera para el tinerfeño Antonio Alejo Nieto junto a IA Lasso, con 72 puntos. Cabe destacar que Alejo no pudo participar en las dos inmersiones de la segunda jornada ni acudir a la entrega de premios debido a una indisposición y fue u asistente, Lasso, quien subió a la tarima a recoger el premio.

Además de los premios en las distintas modalidades (Pez, Close Up, Libre, Temática y Angular sin modelo), la organización decidió entregar un “premio especial al mejor deportista” a Ismael Marcelino González, quien a pesar de haber perdido su cámara bajo el mar en la segunda inmersión continuó disfrutando del torneo y llevándose, como él indicaba, las mejores instantáneas guardadas en su mente.

Por su parte, en el Campeonato de Fotografía participaron 44 deportistas, con representación de 14 federaciones españolas, siendo el tinerfeño Yeray Delgado quien se alzó con el trofeo de campeón de España 2023 con 102 puntos junto a su asistente Abigail Martín, completando el podio Jesús Osorio junto a Celia Padilla (73 puntos) y Rafael Fernández con Óscar Luna (67); mientras que en el Campeonato de Vídeo fueron 26 los deportistas, de un total de 8 federaciones, alzándose con la victoria el equipo valenciano formado por Manuel Blanco e Iván Andreu, en categoría película con edición, y los gallegos Jorge Candan y Pilar Barros, en película sin edición. Cabe destacar también que, en la categoría de comunidad autónoma, Canarias se llevó la primera plaza, seguida de Andalucía y Castilla y León.

Visiblemente emocionado, el vicepresidente de FEDECAS, Ángel Botrán, quiso destacar el gran trabajo de todos los participantes a los que calificó de “artistas” por un trabajo que “no tiene suficiente reconocimiento”.

Por su parte Luciano Cedrés, presidente de la FEDECAS, no pudo estar presente en la gala pero sí lo hizo a través de un vídeo, en el que quiso hacer mención especial a esta primera edición del campeonato inclusivo, además de recordar a José Luis González y Pedro Arroyo, personas fallecidas vinculadas a la fotografía submarina.

El responsable del Área de Deportes de Yaiza, Ángel Lago, participó en la entrega de premios junto a las ediles Águeda Cedrés y Beatriz Vázquez, y quiso agradecer a las marinas Puerto Calero y Marina Rubicón, las federaciones, Turismo Lanzarote y, especialmente a los centros de buceo locales, “por el esfuerzo realizado para apoyar este evento y que Yaiza y Lanzarote se vea en todos los rincones del mundo”. Lago confirmó su apuesta por crear sinergias entre turismo y deporte y finalizó adelantando que “vamos a intentar traernos el Campeonato del Mundo también para Lanzarote”.

Jornada de sensibilización medioambiental

También en la jornada del sábado pero en horario de mañana, la Playa de Las Coloradas, en Playa Blanca, acogió las actividades inclusivas y de sensibilización medioambiental del Festival Diverse Diving for All, que acompaña el campeonato inclusivo y en la que participaron cerca de medio centenar de personas en iniciativas como la limpieza de la playa y su entorno, bautizos de buceo, snorkel, apnea, paseos en kayak y talleres. Una jornada destinada también a demostrar que todos podemos disfrutar de los fondos marinos porque como apuntaban algunos de los participantes “el mar no tiene barreras, es accesible, el problema es que nos ponen barreras para llegar a él”.

La jornada finalizó con un almuerzo de confraternización entre organización, participantes del campeonato y vecinos y vecinas que tomaron parte en las actividades del festival.

La concejala de Medio Ambiente, Águeda Cedrés, satisfecha con el desarrollo del campeonato y del festival, alaba “el coraje y ese afán de superación de los participantes de la modalidad inclusiva”, apuntando que “son un ejemplo a seguir”, y destaca que “dar a conocer la belleza de nuestros fondos marinos favorece que tanto vecinos como visitantes se preocupen más de su cuidado y protección”. Contenta con que este año se haya dado un paso más al frente al unirse la modalidad de fotografía inclusiva al Campeonato de España, asegura que “el Ayuntamiento de Yaiza siempre tendrá la mano tendida a colaborar con este certamen para que todos y todas podamos conocer y disfrutar de nuestros fabulosos fondos marinos”.