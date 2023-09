El PSOE de Lanzarote ha acusado a Oswaldo Betancort de intentar ”escurrir el bulto” del incumplimiento de su compromiso de dar cobertura a la situación de dependencia y discapacidad en la isla. La formación socialista recuerda que el actual consejero de Bienestar social, Marci Acuña, fijó el 30 de septiembre como fecha límite para la firma de un convenio transitorio.

La consejera del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Isabel Martín Tenorio, ha aclarado que la reciente firma de un convenio por parte del Presidente con el tercer sector “no es más que una declaración de intenciones que no cuenta con informe de intervención ni informe jurídico porque no tiene contenido económico ni validez legal. Es un mero protocolo que no da ningún tipo de cobertura a la prestación de los servicios”, añade la consejera.

Martín ha aclarado que Oswaldo Betancort “miente y trata de despistar a la ciudadanía firmando lo que no es más que un protocolo que sigue sin avanzar en la regulación de los servicios de discapacidad y dependencia. Prometió algo que no ha podido cumplir y sencillamente trata de salir del paso improvisando una mentira con descaro”.

“Oswaldo Betancort está anteponiendo intentar aparentar torpemente que se cumple con un compromiso a dar garantías a colectivos vulnerables. Hablamos de personas con discapacidad, de personas dependientes o con problemas de salud mental y sus familias, que necesitan que se les brinden los recursos y apoyos con la máxima seguridad, rigor y transparencia y no actos de carentes de contenido”, añade la consejera.

“Durante el mandato pasado, el PSOE abrió una senda de ordenación para revertir más de una década de desidia y, a pesar de la pandemia, conseguimos regularizar cuatro de los grandes servicios prestados por el Cabildo”, ha explicado Martín.

“No fue fácil gestionar la situación irregular que heredamos del gobierno de Coalición Canaria pero lo hicimos con transparencia, honestidad y sin promesas vacías, dotando al área de Bienestar Social del Cabildo de recursos y planificando una ruta que diera respuestas a corto, medio y largo plazo que garantizara una correcta atención a la discapacidad y a la dependencia. Instamos a Oswaldo Betancort a que actúe con responsabilidad y se ponga a trabajar en la solución digna y rigurosa que merecen los usuarios”, concluye.